Eine digitale Spielplatzkarte, viele neue Spielgeräte und ein Wasserspielplatz für Meinersen

Seershausen

Familien in der Gemeinde Meinersen können jetzt auf einen besonderen Service zurückgreifen. CDU-Ratsfrau Jana Laske hat in eigener Initiative eine digitale Spielplatzkarte erstellt. Die 17 Bolz- und Spielplätze der Gemeinde sind mit Bildern und Ausstattung im Internet einsehbar. Während der jüngsten Ratssitzung präsentierte die Vorsitzende des Sport-, Sozial- und Kulturausschusses ihre Arbeit den Ratskollegen – und erntete dafür viel Lob.

Jana Laske hatte für ihr Vorhaben auf allen Bolz- und Spielplätzen Fotos gemacht und die jeweilige Ausstattung mit Geräten erfasst. Auf einer Internetseite unter der Adresse www.spielplaetze-meinersen.de sind die Anlaufpunkte für Kinder, Jugendliche und deren Eltern nun einsehbar. Übersichtlich per Googlemaps sind die jeweiligen Standorte erkennbar, klicken die Nutzer auf die Markierungen, so sehen sie ein Bild des jeweiligen Spielplatzes und erhalten Informationen zu seiner Ausstattung beziehungsweise zum Teil zu künftigen Plänen für die Flächen. Bürgermeister Thomas Spanuth lobte den Einsatz: „Es ist eine ganz tolle und wegweisende Idee.“ Er überreichte Jana Laske zum Dank einen Blumenstrauß.

Für zwei Spielplätze beschließt der Rat die Anschaffung neuer Geräte

Für zwei Spielplätze im Ortsteil Seershausen beschloss der Rat sodann auch gleich die Anschaffung neuer Geräte. Auf dem Spielplatz Krähenmoor soll eine abgängige Spielkombination durch einen Fitnessparcours ersetzt werden. Eltern und Kinder können dann dort gemeinsam trainieren. Und auf dem Spielplatz Farmwinkel ist ebenfalls eine Spielkombination abgängig. Für sie soll Ersatz beschafft werden in Form eines kleinen Kletterturmes, einer Nestschaukel, einer Wippe sowie eines Drehkarussells. Alle Wünsche waren zuvor durch Befragungen der im Umfeld der Spielplätze wohnenden Kinder abgeklärt worden. Schließlich gab es auch noch grünes Licht für die Verlegung des Bolzplatzes Eichenkamp an einen Standort nördlich des A-Platzes. Am Eichenkamp sollen noch diesen Monat die Arbeiten für den neuen Wasserspielplatz beginnen, für die Jugendlichen ist der neue Bolzplatzstandort attraktiver. 30 000 Euro stellte der Rat dafür bereit, es sind ein Zaun und Bänke dort geplant.

Wichtigste Entscheidung für viele künftige Projekte in der Gemeinde Meinersen war die Auftragsvergabe für einen Dorfentwicklungsplan an das Büro Amtshof Eicklingen Planungsgesellschaft. Der Dorfentwicklungsplan ist Voraussetzung, um in den Genuss von Fördermitteln aus dem Dorfentwicklungsprogramm des Landes zu kommen. Die Gemeinde Meinersen war in das Förderprogramm aufgenommen worden. In Bürgerversammlungen und Workshops sollen nun die Grundlagen für den Plan gemeinsam erarbeitet werden. Die definierten Projekte fließen dann in den Dorfentwicklungsplan ein. Startschuss für Förderanträge soll dann der 30. September 2022 sein. „Wir möchten keine Zeit verlieren“, betonte Spanuth.

Zur Erschließung des NP-Marktes in Ohof gehört ein Regenrückhaltebecken

Ebenfalls bedeutsam für ein rasches Voranschreiten eines wichtigen Projektes war die Zustimmung des Rates zu einem Nachtragshaushalt. Das war erforderlich, um vorgezogene Baumaßnahmen für die Erschließung des neuen NP-Marktes am Schwarzen Weg in Ohof finanzieren zu können. Unter anderem geht es dabei um ein Regenrückhaltebecken. Insgesamt kommen auf die Gemeinde nach Abzug des Finanzierungsanteils des Wasserverbandes Ausgaben von 210 000 Euro zu.

Wer fährt wann wie schnell?: Eine Woche lang zeichnete ein kleines Gerät am Ortausgang von Seershausen den Verkehrsfluss auf. Quelle: Hilke Kottlick Archiv

Schließlich befassten sich die Politiker noch mit dem Ortseingang Seershausen von Ohof aus. Dort soll auf der Landesstraße die Geschwindigkeit reduziert werden. Eine Verkehrsmessung hatte bereits stattgefunden – aber in den Ferien. „Für ein besseres Bild streben wir nun noch eine Messung außerhalb der Ferien an“, erläuterte der Bürgermeister. Zudem beantragte die SPD-Fraktion ergänzend, auch den gegenüberliegenden Ortseingang mit zu betrachten.

Von Chris Niebuhr