Eine Umleitung weniger: Der Kreisel in Hillerses Osten ist fertig

Hillerse

„Jetzt sind wir endlich wieder aus allen Himmelsrichtungen erreichbar“, freute sich Hillerses Bürgermeister Philipp Raulfs, als er am Freitagmorgen den neuen Hillerser Kreisel am östlichen Ortsausgang offiziell frei gab. Ein halbes Jahr lang mussten alle, die nach Leiferde wollten, einen Umweg in Kauf nehmen. „Vor allem für diejenigen, die auf die Minute genau getaktet den Zug in Leiferde erreichen wollten, wird das jetzt eine Erleichterung sein“, frotzelte Raulfs. Wobei ein bisschen zeitlicher Puffer immer noch eingeplant werden sollte.

Den Kreisel bezeichnete Raulfs als „Symbol für Mut und Zukunftsfähigkeit“. 800 000 Euro hat die Gemeinde in die Hand genommen, „um diesen etwas größeren Bau für ein paar Mehrkosten anzuschieben“. Über die Größe sei der Rat aber doch erstaunt gewesen, „40 Meter im Durchmesser – das ist riesig“. Und was die Zukunft angeht, ist das Baugebiet Schierkenweg Nordost gerade in der Erschließungsphase mit 35 Baugrundstücken. „Dank des Kreisels besteht die Möglichkeit, dass wir das Baugebiet noch vergrößern und dann eine direkte Zufahrt hätten“, so Raulfs. Und rein theoretisch könnte langfristig sogar in nördlicher Richtung noch ein Baugebiet entstehen und wäre ebenfalls an die Landesstraße angeschlossen. „Wir sind dank des Kreisels auf alle Fälle flexibel.“

Ziemlich genau ein halbes Jahr gab es die Umleitung

Die Fertigstellung war eine Punktlandung, sowohl was die Kosten- als auch was die Zeitplanung angeht. Im Juli 2019 hatte der Rat den Auftrag zur Planung vergeben, im Dezember 2019 das Baugebiet Schierkenweg Nordost auf den Weg gebracht. Anfang Februar diesen Jahres war dann der Auftrag an eine Baufirma vergeben worden, bereits Ende Februar hatte diese losgelegt, seit Mitte April war die Strecke zwischen Hillerse und Leiferde zunächst nur eingeschränkt befahrbar und dann komplett gesperrt.

Den zeitlichen Puffer sollten Hillerser weiterhin einplanen, weil im Moment nur eine Seite des Kreisels befahrbar ist, eine Baustellenampel wird den Verkehr wechselweise durchlassen. Denn „es fehlen noch ein paar Quadratmeter Asphalt, die Schilder und die Markierungen“, erklärte Raulfs, der die beiden Fraktionsvorsitzenden Anna Neuendorf (SPD) und Martin Behm (CDU) sowie seinen Vorgänger Detlef Tanke und Gemeindedirektor Ralf Heuer zu dem formalen Akt eingeladen hatte. Der Innenbereich des Kreisels soll sich in eine Blühwiese verwandeln. „Ein Wasseranschluss ist da, und das würde gut zu unserem Nachhaltigkeitsprojekt passen“, sagte der Bürgermeister.

Kettcars können die Landesstraße jetzt nicht mehr nutzen

Ein Nachteil der Freigabe des Kreisels fiel Tanke dann allerdings doch ein: „Jetzt kann die Landesstraße nach Leiferde nicht mehr von Radfahrern, Inlinern und Kettcars genutzt werden.“ „Nein, die Radfahrer müssen jetzt wieder durch die Feldmark“, stellte Raulfs fest.

Von Christina Rudert