Meinersen

Lange lagerten die abgebauten und gut erhaltenen Teile im Bauhof. Jetzt wurden sie entstaubt und reaktiviert. Der beliebte alte Meinerser Wasserspielplatz wird derzeit neu aufgebaut – im Eichenkamp. Wann genau die Arbeiten beendet sind, steht noch nicht fest. Wohl aber, dass dieser Spielplatz noch im Herbst fertig sein soll, wie es Gemeindedirektor Carsten Dietrich unlängst auf Anfrage mitgeteilt hatte.

Gefährliche Nähe zur Oker

Ehemals am Naturlehrpfad in Meinersen aufgebaut, war der Wasserspielplatz lange Zeit bevorzugtes Ausflugsziel für Familien mit Kindern. Abgeschirmt vor kontrollierenden Blicken dort, wurde die Anlage immer wieder Ziel von Vandalismus. Letztlich war laut Dietrich aber die gefährliche Nähe zur Oker ausschlaggebend für den Abbau der hölzernen Wasserspiel-Geräte.

Die alte Anlage am neuen Platz ist jetzt erstes Angebot im Eichenkamp. Weitere sollen mit Blick auf den in der Nähe entstehenden Kreuzkamp – Wohnanlage für Senioren und Familien – folgen. Angedacht sind dort außerdem ein Bouleplatz und ein Schachspiel für Senioren.

Neuer Standort für Bolzplatz Grünes Licht gab der Gemeinderat in Meinersen jetzt auch für die Verlegung des Bolzplatzes Eichenkamp. Neuer Standort ist nördlich des A-Platzes. Können sich im Eichenkamp die Kinder am Wasserspielplatz amüsieren, dürften sich die Jugendlichen über den neuen Bolzplatzstandort freuen. 30 000 Euro stellte der Rat dafür bereit, ein Zaun und Bänke sind dort geplant.

Bachlauf den Hügel entlang

Mit Aufschütten eines Hügels für einen Bachlauf und dem Aufbau der Wasserspielplatz-Röhren ist jetzt der Anfang für die Reaktivierung des Wasserspielplatzes gemacht. Eine kleine Mauer soll offenbar als Stütze dienen. Für die notwendige Man-Power sorgen – so Dietrich auf AZ-Anfrage – die Mitarbeiter des Bauhofes. Weiterhin hätten auch die Meinerser Landmänner signalisiert zu helfen – mit dem Aufbau eines Zaunes. Neues Ziel für Kinder und Jugendliche also noch in diesem Herbst – die Auferstehung des Meinerser Wasserspielplatzes im Eichenkamp.

Von Hilke Kottlick