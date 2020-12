Edeka kommt als Vollsortimenter nach Müden

Müden

Das Warten hat ein Ende, bald kann Bürgermeister Horst Schiesgeries die – wie er sagt – „in Müden wohl am häufigsten gestellte Frage beantworten“. Sie lautet: „Wann kommt ein Edeka-Markt nach Müden?“ Schon lange wurde gemutmaßt, gemunkelt und geredet. Jetzt steht es fest – Edeka kommt, sogar als Vollsortimenter, in das Dorf an der Aller. Wann der Startschuss fällt, weiß derzeit wohl der Landkreis Gifhorn. Die Behörde stellt die Baugenehmigung für den Markt aus. „Wir warten täglich darauf“, sagt der Bürgermeister.

Lidl-Markt wird abgerissen

Der Investor, der für das Gebäude sorgt, das Edeka beziehen wird, hat Schiesgeries zufolge dafür im Februar beim Landkreis die Baugenehmigung beantragt. „Es bestand noch Klärungsbedarf wegen der Nähe zu unserem historischen Ortskern, der unter Denkmalschutz steht“, erläutert der Bürgermeister. Fest steht jetzt laut Schiesgeries, dass der alte Lidl-Markt auf dem Gelände an der Hauptstraße 7 abgerissen wird. Edeka hält dann Einzug in ein neues Gebäude, das dem Bürgermeister zufolge „zurückversetzt in Richtung Aller gebaut werden soll“. Geplant ist dabei das Angebot eines „Vollsortimenters samt Backshop auf insgesamt 1300 Quadratmetern und weitere 300 Quadratmeter für die Mitarbeiter, außerdem soll ein Parkplatz für 86 Stellplätze gebaut werden“, nennt Schiesgeries erste Details.

Edeka wird sich selbst um einen Getränke-Markt kümmern

Früher war auf dem Lidl-Gelände noch ein Handarbeitsgeschäft untergebracht. „Das ist zur Post umgezogen“, sagt der Bürgermeister. Als letztes Geschäft hat dann der Hol’Ab!-Getränkemarkt seine Pforten geschlossen. „ Edeka wird sich selbst um einen Getränke-Markt kümmern“, informiert Schiesgeries. Er vermutet: „Vielleicht läuft es so wie in Leiferde. Dort ist Hol’Ab auch in der Nähe des Edeka-Marktes zu finden.“

Laut Bürgermeister kommt Edeka als Vollsortimenter zusätzlich zu den in Müden etablierten Penny- und Netto-Märkten, „die aber anders aufgestellt sind“. Schiesgeries hofft, dass sich alle ergänzen werden. Er zeigt sich optimistisch und sagt: „Wir freuen uns riesig, dass dieser Markt in die Gemeinde Müden kommt.“

Von Hilke Kottlick