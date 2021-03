Meinersen

Die Palette des Leitbildes ist groß – sie reicht von einem Platz der Begegnung über altersgerechtes Wohnen, romantische Ecken. ein gutes Netz fürs Homeoffice bis hin zur Integration oder der Vernetzung von Vereinen. Die Chancen der Förderung sind dabei gut – die Gemeinde Meinersen wurde mitsamt ihren Ortsteilen aktuell in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen. „Wir freuen uns über diese tolle Nachricht vom niedersächsischen Landwirtschaftsministerium“, sagt Ingrid Seffer, Chefin der CDU-Fraktion im Gemeinderat Meinersen. „Unsere Gemeinde wird von den Fördermitteln für den ländlichen Raum profitieren“, ist Seffer ebenso überzeugt wie Bürgermeister Thomas Spanuth, Gemeindedirektor Carsten Dietrich und Steffen Weichsler, stellvertretender Gemeindedirektor in Meinersen.

Das Land setzt auf Nachhaltigkeit

Die Gemeinde Meinersen hatte Seffer zufolge mit Unterstützung der Amtshof Eicklingen Planungsgesellschaft einen Antrag auf Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm auf den Weg gebracht. „Dieser Antrag wurde auf Initiative der CDU/FDP-Gruppe mit Bündnis 90 Die Grünen gestellt.“ Der nächste Schritt der Gemeindevertreter ist jetzt das Aufstellen eines Dorfentwicklungsplanes. „Dabei setzt das Land auf die Nachhaltigkeit der Initiativen.“

Das werden laut Seffer CDU und Grüne beachten. „Zentrale Themen wie Klimaschutz und Digitalisierung können in konkreten Maßnahmen umgesetzt werden, die am Ende allen Bürgerinnen und Bürgern zugute kommen“, ergänzt Grünen-Chef Pesi Daver. „Nach erfolgreicher Aufstellung des Dorfentwicklungsplans können über mehrere Jahre Fördermittel für öffentliche und auch private Maßnahmen beantragt werden“, stellt Seffer in Aussicht. Sie weiß: „Oft ist dieses Dorfentwicklungsprogramm die Initialzündung für weitere Projekte, die in ihrer Gesamtheit zur positiven Entwicklung der Gemeinde beitragen können.“

Diverse Workshops im Vorfeld

Im Vorfeld hatten die Gemeinde Meinersen in diversen Workshops gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern den Antrag für die Aufnahme ins Dorfentwicklungsprogramm erarbeitet und ein Leitbild entwickelt. Dabei sind zahlreiche Stichworte heraus gekommen, die jetzt weiter entwickelt werden müssen: Abendwanderung, Baukultur mit schönem Ortsbild, Angebote für Alt und Jung, gutes Netz fürs Homeoffice, Integration, gutes Radnetz, Alleinstellungsmerkmale, Programm für junge Leute, romantische Ecken, Naturnah, Vereins-Vernetzung, Miteinander statt Gegeneinander, Platz für Begegnung, Oker, Pension, Übernachtung, Baumhotel, Gaststätten, Kunst, Kultur, Natur. Dieses große Engagement hat laut Seffer „entscheidend dazu beigetragen, dass dieser Antrag von Erfolg gekrönt war“, davon ist sie überzeugt.

Von Hilke Kottlick