Ettenbüttel

Ein Jubiläum, im Grunde sogar zwei feierten die Ettenbütteler am Wochenende: Die Gründung ihrer Dorfschule im Jahr 1871 und ihre Schließung 100 Jahre später. Ein Team aus der Dorfgemeinschaft um Marianne Spiering hatte dazu eine Ausstellung erstellt, eine Broschüre erarbeitet, viele Zeitzeugen befragt und einen bunten Abend gestaltet.

In Vorbereitung aufs Jubiläumswochenende konnten die Organisatoren die im Dorf noch erhaltene Schulchronik einsehen, die sechs Lehrer zwischen 1875 und 1909 geführt hatten. „Bemerkt haben wir das gleich – wegen der unterschiedlichen Handschriften“, erzählte Spiering. Zum Glück waren alle recht leserlich: „Mit etwas Übung hat es geklappt“, sagte sie. So konnte man viele spannende Details des damaligen Schullebens für die Ausstellung und die Broschüre zusammentragen.

Zeitweise hatte die Ettenbütteler Volksschule 94 Schüler

Übrigens auch dank einer ellenlangen, bis 1967 reichenden Liste, wer wann die Schule besucht hatte. „Der Datenschutz war vor 100 Jahren ja noch nicht so streng wie heute“, sagte Spiering. Als besonderes Zeitdokument blieben ihr aus jener Liste die Kriegsjahre in Erinnerung, fanden sich darin doch hinter Schülernamen Einträge wie „ausgebombt in Kiel“ oder „vor den Russen aus Schlesien geflohen“. Durch die Kinderlandverschickung, vor allem aber durch den Strom von Flüchtlingen wuchs die vergleichsweise kleine Ettenbütteler Volksschule zeitweise auf 94 Schüler an. „Die wurden erst in nur einem Raum unterrichtet“, berichtete Spiering.

Ab 1952 verfügte die Schule über zwei Klassenräume, denn da ist der Anbau fertig gestellt worden. „Sechs der am Bau beteiligten Firmen gibt es heute noch“, nannte Spiering ein weiteres kurioses Detail, auf das man bei der Recherche gestoßen ist. In Gesprächen mit Zeitzeugen kam zutage, was nun die Broschüre bereichert: So mussten die Kinder bis 1945 in der Schule nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen lernen, sondern auch Seidenraupen züchten. „Dafür gab es extra eine Maulbeerbaumhecke“, sagte Spiering. 1962 waren die Ettenbütteler kreisweit Vorreiter, eröffneten sie auf dem Schulgelände doch den kreisweit ersten Turngarten. Und ein beliebter Streich damals: Nach Hausschlachtungen blieb vom Schwein immer der Ringelschwanz übrig. Den hefteten die Kinder dem Lehrer heimlich an den Hintern.

Die Ausstellung zeigt 100 Jahre Ettenbütteler Schulleben

Ab 1967 schlossen nach und nach alle Volksschulen in Deutschland. „1971 war dann auch bei uns im Dorf Schluss“, sagte Spiering. Insofern war es am Wochenende ein Doppeljubiläum zu 150 Jahren Schulgründung und 50 Jahren Schließung. Die Ausstellung dazu lebte von allerhand Fotos und historischen Exponaten aus dem Schulalltag. Das Müdener Heimatmuseum steuerte als Leihgabe alte Schulbänke nebst Schiefertafel bei, das Vollbütteler Kinomuseum einen alten Schulfilmprojektor. Dazu gesellten sich viele kleinere Ausstellungsstücke, zum Beispiel ein hölzerner Zirkel oder auch die Originalgeige von Lehrer Heinrich Peters. „Die meisten Dinge haben wir von drei Familien aus dem Dorf bekommen“, sagte Spiering.

An die Ausstellung schloss sich ein bunter Abend an. Dabei gewährte das Team der Dorfgemeinschaft Einblick in die im Stil eines Schulheftes gestaltete und daher liebevoll „Kladde“ genannte Broschüre. Sketche rundeten das Programm ab. Und als zusätzlicher Höhepunkt bot sich einstigen Ettenbütteler Volksschülern die Chance zu einem Foto vor ihrer alten Schule. Die ist inzwischen zwar ein Wohnhaus. Aber die heutigen Besitzer öffneten zum Jubiläum ihre Gartenpforte für interessierte Besucher.

Von Ron Niebuhr