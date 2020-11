Die Flotten Motten sorgen dafür, dass Böckelse adventlich wird

Böckelse

Zwölf Weihnachtssterne sorgen ab sofort dafür, dass in Böckelse der Advent Einzug hält. Dank einer Privatinitiative der „Flotten Motten“, wie sich die Frauengruppe nennt, die bei manchen Gelegenheiten als gute Seele im Dorf im Einsatz ist. Das Geld stammt aus der Gruppenkasse.

„Wir wollten für unseren kleinen Ort mit seinen knapp 150 Einwohnern auch ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung haben“, sagt Elke Weiss, die die Flotten Motten leitet. „So wie wir es in anderen Orten gesehen haben.“ Also stellten die Frauen einen Antrag bei der Gemeinde Meinersen, diese möge doch Weihnachtssterne zum Aufhängen an den Straßenlaternen anschaffen. „Der Antrag wurde aber abgelehnt“, bedauert Elke Weiss. Lediglich die Steckdosen an den Straßenlaternen wurden gestellt.

Anzeige

Die Flotten Motten sind öfter für die Dorfgemeinschaft im Einsatz

Entmutigen ließen sich die 18 Flotten Motten davon nicht. Sie überlegten nicht lange und packten ihre Gruppenkasse an. „Wir brauchen das Geld gerade nicht, also stellen wir es auf diese Weise der Dorfgemeinschaft zur Verfügung.“ Irgendwie typisch Flotte Motte, denn auch sonst sind die Frauen oft für die Dorfgemeinschaft im Einsatz. Zum Beispiel beim Seniorenkaffee oder anderen kleinen Veranstaltungen. „Da spendieren wir den selbstgebackenen Kuchen, aber mancher steckt uns dann doch als Dankeschön dafür was in unser Sparschwein.“

Zum Glück, denn als die Frauen erfuhren, was der Spaß mit der Weihnachtsbeleuchtung kostet, „mussten wir doch erstmal ganz schön schlucken“, berichtet Elke Weiss. 4 200 Euro für zwölf Sterne. „Wir hatten erst gar nicht gelesen, dass die Leuchtmittel nicht im Preis für die Sterne enthalten sind. Die Steckdosen hätten wir uns schon gar nicht mehr leisten können“, waren die Frauen im Nachhinein dankbar, dass die Gemeinde ihnen diese Kosten erspart hatte. Die Jahresbeiträge samt der Spenden hängen nun alle in Form von Weihnachtssternen an den Laternen, „jetzt ist die Kasse erstmal leer“.

„Wir sind schon ein bisschen stolz darauf, dass wir das hinbekommen haben“

Nun hängen die Sterne dank der Hilfe eines Elektrikers an den Straßen, in denen auch Flotte Motten wohnen, denn ein bisschen was wollen sie selber ja auch davon haben. „Und an der Bushaltestelle und am Weg zum Friedhof“, zählt Elke Weiss weitere Stellen mit Weihnachtsbeleuchtung auf. Und gesteht: „Wir sind schon ein bisschen stolz darauf, dass wir das hinbekommen haben.“

Mit diesem Symbol kennzeichnen wir besonders positive Nachrichten – damit Sie unsere Muntermacher auf einen Blick finden.

Mehr Nachrichten aus Böckelse :

Von Christina Rudert