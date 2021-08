Die Bundesstraße 188 zwischen Meinersen und Gifhorn wird frei gegeben

Meinersen

Die Sanierungsarbeiten auf der Bundesstraße 188 zwischen Meinersen und der B 4 enden am Mittwoch, 1. September. Im Laufe des Nachmittags wird die Vollsperrung zwischen dem Kreisel B 188 / L 283 und der Einmündung Wilscher Weg aufgehoben. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Montag in Wolfenbüttel hin.

Die Arbeiten hatten am 22. Juli mit dem ersten Bauabschnitt vom Knotenpunkt B 188 / Dieckhorster Straße bis zum Kreisverkehrsplatz B 188 / L 283 begonnen. Dieser Abschnitt wurde bereits am 30. Juli fertiggestellt. In diesem Bereich wurde die Asphaltdeckschicht erneuert und einzelne Verkehrsinseln wurden saniert.

Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt vom Kreisel B 188 / L 283 bis zur Einmündung Wilscher Weg im Bereich der B 4 begannen am 2. August. In diesem Bereich wurde neben der Erneuerung der Asphaltdeckschicht auch eine Schadstelle in der Fahrbahn beseitigt. Außerdem wurde der Radweg im Bereich dieser Schadstelle erneuert. Zusätzlich wurden verschiedene Verkehrsinseln saniert.

Die Landesbehörde dankt den betroffenen Verkehrsteilnehmern und Anwohnern für ihr Verständnis während der Bauzeit. Die Baukosten für beide Bauabschnitte belaufen sich auf rund 1,35 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Von der AZ-Redaktion