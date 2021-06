Deutschland wird neu vermessen – mit hochpräzisen Daten aus Leiferde

Leiferde

Einst war es Carl Friedrich Gauß, der unter anderem von Leiferde aus das Königreich Hannover vermessen ließ. Jetzt stationierten dort das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen und das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie eine Messstation. Denn Deutschland wird derzeit neu vermessen. Leiferde ist einer von 250 Messpunkten, neben Sprakensehl der einzige im Kreis Gifhorn.

Am Harmbütteler Weg in Leiferde, etwas außerhalb des Ortes, fanden die Landvermesser eine „perfekte Situation“ vor, wie André Sieland, Fachbereichsleiter beim LGLN und niedersächsischer Projektleiter, sagte: keine Bäume, keine Hochspannungsleitungen, die Einfluss auf das Ergebnis der Messung haben könnten. Und wie es der Zufall wollte, lag auch der Wohlenberg in Sichtweite. Dort hatte der Wissenschaftler Carl Friedrich Gauß während der Königlich Hannoverschen Landvermessung (1821 bis 1844) einen Messpunkt aufbauen lassen. Sein Mitarbeiter Georg Wilhelm Müller nahm von dort aus eine Landvermessung vor, wie André Sieland berichtete.

Meinerser schreibt Buch über die Hannoversche Landvermessung

Ein weiterer Messpunkt der Gaußschen Ära findet sich übrigens auf dem Turm der Gifhorner St. Nicolai-Kirche. Damals benötigte man noch eine ungestörte Fernsicht für die Landvermessung. Heute ist es eher der freie Blick in den Himmel. Diplom-Ingenieur Sieland, der in Meinersen wohnt, hat zum 200-jährigen Jubiläum der Königlich Hannoverschen Landvermessung in jahrelanger Arbeit 1072 Briefe transkribiert, die zwischen Gauß und seinen engsten Mitarbeitern geschrieben wurden. Entstanden ist daraus ein dreibändiges Gesamtwerk über die damalige Landvermessung mit 1922 Seiten. Erscheinen soll dieses im Juli.

Während Gauß das Land vor 200 Jahren mit der Dreiecksmethode vermessen hat, setzen die Landvermesser heute auf Satelliten. An den Messstationen des Jahres 2021 – und somit auch in Leiferde – empfangen hochpräzise Antennen die Signale. Dabei werden drei Satelliten-Navigationssysteme gleichzeitig genutzt: das amerikanische GPS, das russische Glonass und das europäische Galileo.

Geodätischer Festpunkt: Eine Station für die Vermessung Deutschlands befand sich in Leiferde. Quelle: Christian Albroscheit

Genau 24 Stunden dauerte die Messung in Leiferde. Die Satelliten lieferten dabei Daten zu Breite, Länge und Höhe. Koordinaten lassen sich so bis auf einen Millimeter genau bestimmen, die Größe eines Senfkorns, wie André Sieland erläuterte. Die Abweichungen in der Höhe betragen einen bis zwei Millimeter. Erstmals waren diese Daten im Jahr 2008 erhoben worden. Und deshalb kommt laut Sieland jetzt die Zeit als vierte Dimension hinzu. Soll heißen: Ein Vergleich der Daten kann Veränderungen in der Geologie aufzeigen. Erste Hinweise ergeben sich schon jetzt: Denn vermutlich ist es laut Sieland so, dass die Nordsee sich absenkt, die Ostsee sich aber erhebt. Und auch in den Alpen gibt es Erhebungen.

Die Ergebnisse der Landvermessung dienen der Wissenschaft

Bis zum 15. Juli sollen 35 Messtrupps ihre Arbeit an den 250 Stationen abgeschlossen haben. Dann werden die Daten in tagelangen Berechnungen von Hochleistungscomputern ausgewertet. Die Ergebnisse finden dann in verschiedenen Gebieten Anwendung. Etwa in Forschungen zum Klimawandel, im Küstenschutz oder bei der Entwicklung des autonomen Fahrens. Außerdem zeigen sie die Folgen des menschlichen Handelns im Bereich Straßen- und Wasserbau oder Bergbau.

Was wohl Carl Friedrich Gauß zu diesen Möglichkeiten der Landvermessung gesagt hätte? André Sieland schlug Leiferdes Bürgermeisterin Stephanie Fahlbusch-Graber und den Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen vor, „zusammen etwas zu organisieren“, um den alten Messpunkt auf dem Wohlenberg wieder sichtbar zu machen – dieser Vorschlag stieß bei allen auf Gegenliebe.

Von Christian Albroscheit