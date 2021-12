Meinersen

Das lange Warten hat offenbar bald ein Ende: Nach derzeitigem Stand könnte bereits im Sommer der Bau des Radweges zwischen Warmse und Ahnsen beginnen. Damit würde ein rund 2,9 Kilometer langes Stück entlang der Bundesstraße 188 entstehen, das schon seit 2009 von der Gemeinde als Lückenschluss gewünscht wird.

So lange ist es nämlich bereits her, seit der heutige Gifhorner Bürgermeister Matthias Nerlich als damaliger Landtagsabgeordneter den Antrag zum Bau stellte, erinnert der Meinerser Bürgermeister Thomas Spanuth. „Es gibt einen Radweg vom Kreuzkrug bis Warmse, und es gibt einen Radweg aus der anderen Richtung bis Ahnsen. Das Stück zwischen den beiden Ortschaften aber fehlt.“

Offenbar aber nicht mehr lange. Der Landkreis Gifhorn hat inzwischen die Planfeststellung beschlossen, die Pläne lagen bis unmittelbar vor Weihnachten öffentlich aus. Bürgerinnen und Bürger konnten sie bei der Landkreisverwaltung sowie bei der Verwaltung der Samtgemeinde Meinersen online einsehen.

Laut Michael Peuke, dem Leiter der zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel, haben Bürger und Bürgerinnen dann einen Monat Zeit, Klage gegen die Pläne beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg einzureichen – ansonsten erlangen diese Rechtskraft zum 22. Januar. Das wäre eine der drei Grundvoraussetzungen, um die Arbeiten für den Radweg ausschreiben zu können. Die zweite Voraussetzung sind die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. „Das Geld ist da“, sagt Peuke. Allerdings steht die Höhe der Kosten noch nicht wirklich fest. Derzeit gibt es zwar eine Zahl – 700 000 Euro –, aber die ist bereits ein paar Jahre alt. Seither haben sich Baukosten erhöht, und diese Entwicklung wird weitergehen.

Drei Voraussetzungen sind für den Radwegebau notwendig

Die dritte Voraussetzung ist der Grunderwerb. Hier wartet die Landesbehörde auf die Wertgutachten für die benötigten Flächen. Erst wenn diese vorliegen, könne man mit den Anliegern sprechen. „Vorher macht das wenig Sinn. Allerdings haben wir bereits alle Betroffenen angeschrieben, damit sie schon wissen, dass da was ansteht.“ Auch eine Ausgleichsfläche, die ökologisch aufgewertet werden soll, um den Eingriff in die Natur durch den Wegebau zu kompensieren, habe man bereits erworben.

Läuft alles glatt, hofft Michael Peuke darauf, im Sommer mit dem Bau beginnen zu können. Eine Fertigstellung noch in diesem Jahr wäre dann möglich. Sehr zur Freude auch von Thomas Spanuth, dem Meinerser Bürgermeister, der unter anderem den Bau einer Querungshilfe am Ortsausgang von Ahnsen in Richtung Warmse begrüßt: „Damit bekommen wir eine Verkehrsberuhigung.“ Notwendig wird die Querungshilfe, weil der neue Radweg auf der nördlichen Seite der Bundesstraße 188 gebaut werden soll. Der Radweg in Ahnsen aber verläuft auf der südlichen Seite. Über die Querungshilfe sollen beide Teilstücke miteinander verbunden werden.

Von Thorsten Behrens