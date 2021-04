Meinersen

Flettmar, Seershausen, Leiferde, Müden: Mutmaßliche Wolfssichtungen haben in den vergangenen Monaten in der Samtgemeinde Meinersen für Verunsicherung gesorgt. Ist der Wolf für den Menschen gefährlich? Ist ein Zusammenleben mit ihm überhaupt möglich? Um diese Fragen zu beantworten, hatte die Samtgemeinde Meinersen am Freitag zu einem Online-Informationsabend eingeladen. Diplom-Biologe Florian Preusse und Wolfsberater Carlo Laser informierten die 116 Teilnehmer unter dem Titel „Rückkehrer Wolf: Umgang mit einer faszinierenden und zugleich konfliktträchtigen Tierart“.

„Die Wahrscheinlichkeit, dass einem beim Waldspaziergang ein Ast auf den Kopf fällt, ist viel höher als auf einen Wolf zu treffen“, verglich Wolfsbotschafter Preusse, der auch Vorsitzender des Nabu-Kreisverbandes ist. Das Gefühl sei jedoch ein anderes. Der Wolf werde von vielen als Gefahr wahrgenommen, sprach Preusse vom „Rotkäppchensyndrom“.

Zwischen 1950 und 2000 gab es in Europa neun Todesfälle durch Wolfsangriffe

Nach mehreren (mutmaßlichen) Wolfssichtungen in der Samtgemeinde Meinersen in den vergangenen Monaten berichtete der Diplom-Biologe von „berechtigten Sorgen“. Wölfe könnten zwar Menschen töten, seien „vom Verhalten her aber eher Feiglinge“, so Preusse: „Würden Wölfe Menschen jagen, müsste es jedes Jahr mehrere Todesfälle geben.“ Zwischen 1950 und 2000 habe es in Europa aber nur neun Todesfälle im Zusammenhang mit Wolfsangriffen gegeben. Und diese Tiere seien entweder an Tollwut erkrankt oder an den Menschen gewöhnt gewesen. „Spaziergänge, Nordic Walking oder Radfahren sind also immer möglich“, so Preusses Fazit – und zwar auch in der Samtgemeinde Meinersen.

Wölfe im Kreis Gifhorn: Verkehrsunfälle sind Haupt-Todesursache Im Landkreis Gifhorn leben derzeit drei bestätigte Wolfsrudel: bei Ehra-Lessien, im Ringelah und bei Steinhorst. Die Elterntiere in Ehra-Lessien haben seit 2017 insgesamt 16 Welpen zu Welt gebracht. Im Ringelah ist seit dem Monitoringjahr 2019/20 ein Paar bestätigt, es brachte bislang drei Welpen zur Welt. Bei Steinhorst ist ebenfalls seit dem Monitoringjahr 2019/20 ein Wolfspaar bestätigt, dort ist bislang ein Welpe bestätigt. Seit dem Monitoringjahr 2015/16 sind für den Kreis Gifhorn 28 Wolfsübergriffe mit 75 toten Nutztieren bestätigt (Stand 26. März 2021). Folgende Totfunde wurden im Kreis Gifhorn bislang gemeldet: 3. Januar 2018 weibliches Tier auf der B4 bei Gifhorn, Todesursache Verkehrsunfall; 14. Dezember 2018 weibliches Tier bei Ehra-Lessien/L 288, Todesursache Verkehrsunfall; 30. Januar 2019 männliches Tier bei Tülau/K 90, Todesursache Verkehrsunfall; 21. Juli 2019 weibliches Tier bei Wunderbüttel/Elbe-Seitenkanal, Todesursache illegale Tötung; 3. Oktober 2019 weibliches Tier bei Ehra-Lessien/VW-Testgelände, Todesursache Verkehrsunfall; 6. Januar 2020 männliches Tier im Ringelah, Todesursache Verkehrsunfall; 30. Oktober 2020 männliches Tier bei Croya/B 244, Todesursache Verkehrsunfall; 7. Dezember 2020 männliches Tier bei Sprakensehl/L 280, Todesursache Verkehrsunfall; 23. Februar 2021 weibliches Tier bei Wichelnförth, Todesursache Verkehrsunfall; 27. Februar 2021 männliches Tier bei Schönewörde, Todesursache Verkehrsunfall. : www.wolfsmonitoring.com

Stichwort Wolfssichtung: „Der Wolf ist nicht ganz leicht von wolfsähnlichen Hunderassen zu unterscheiden“, sagte Preusse. Bei einer potenziellen Sichtung solle man zunächst den zuständigen Wolfsberater informieren, der die Situation dann einschätze. Erst bei einer gesicherten Sichtung solle der Weg an die Öffentlichkeit gewählt werden. „Oft führen viele verschiedene Beobachtungen zum Nachweis“, so Preusse. Zu frühe Veröffentlichungen in den sozialen Medien führten hingegen zu Verunsicherung. Auch im Kreis Gifhorn habe es schon Videos von angeblichen Wolfssichtungen gegeben, bei denen sich dann herausstellte, dass sie woanders aufgenommen wurden.

Die Schutzmaßnahmen in der Weidetierhaltung müssen verstärkt werden

Die größten Konflikte mit dem Wolf gebe es im Bereich des Herdenschutzes, sagte Preusse auch mit Blick auf den jüngsten Vorfall in Groß Oesingen, wo Wölfe Anfang April 15 Schafe eines Hobbyzüchters gerissen hatten. „Natürlich fressen Wölfe auch Nutztiere. Sie nehmen das, was am leichtesten verfügbar ist“, erläuterte er. Also müssten Schutzmaßnahmen, etwa durch geeignete Elektro-Zäune, verstärkt werden. Hier sei auch der Staat gefordert, die Tierhalter stärker zu unterstützen. „Die Rückkehr des Wolfes ist nicht das Ende der Weidetierhaltung, aber sie erschwert sie“, bilanzierte Preusse.

Angesichts von aktuell 128 Rudeln in Deutschland, einem „günstigen Erhaltungszustand“ von 165 Rudeln und einem „ökologischen Maximum“ von 700 bis 1400 Rudeln sei es ein gesellschaftlicher Kompromiss, wie viele Tiere man zulasse. „Die Koexistenz von Mensch und Wolf ist möglich. Die Frage ist nicht, ob er hier leben kann, sondern ob wir ihn lassen“, so Preusse.

Von Christian Albroscheit