Demo in Hillerse: Kita-Gesetz ist „ein Schlag ins Gesicht“

Hillerse

Kindertagesstätten aus dem evangelischen Kitaverband Gifhorn machen mobil und fordern eine Verbesserung der Betreuungsbedingungen. Das sei der nächste Schritt, nachdem die Beitragsfreiheit für die Eltern vom Land Niedersachsen umgesetzt worden ist. An der Neufassung des Kita-Gesetzes üben sie Kritik – gestern bei einer coronagerechten Demonstration in Hillerse. Auch Eltern sind aufgerufen, mitzumachen und E-Mails an Politiker zu schreiben.

Die Neufassung des Kindergartengesetzes hatte mehr als 20 Jahre auf sich warten lassen. Das Ergebnis ist aus Sicht der pädagogischen Fachkräfte, Einrichtungen und Trägerverbände aber ernüchternd und unzureichend: Es werde weder auf die künftigen Anforderungen in der Arbeit vorbereitet noch die dringend benötigte qualitative Verbesserung erreicht, so die Kritik. Christine Hartmann vom Kitaverband: „Der Gesetzentwurf lässt zu wünschen übrig.“ Katja Malinowski vom Martin-Luther-Kindergarten in Gifhorn wurde noch deutlicher: „Ein Schlag ins Gesicht.“

Der Fachkraft-Kind-Schlüssel müsste aus Sicht der Pädagogen verbessert werden

Die Hauptforderungen an die politischen Entscheidungsträger sind unter anderem ein besserer Fachkraft-Kind-Schlüssel, mehr Zeit für die Leitungen der Einrichtungen sowie Verfügungszeiten für pädagogische Fachkräfte. Christine Hartmann: „Es ist sonst keine Zeit vorhanden, um jedes Kind zu beobachten oder auch mit Eltern zu sprechen.“ Die Politik habe als nächsten Schritt nach der Beitragsfreiheit aber die geforderten Verbesserungen für den Fachkraft-Kind-Schlüssel in Aussicht gestellt, um die Qualität der Betreuung der Kinder in den Einrichtungen zu verbessern. Aus dem Kita-Alltag berichteten Demonstrationsteilnehmerinnen, dass für gute pädagogische Arbeit sonst keine Zeit bleibe, die Kollegen frustriert seien darüber.

Philipp Raulfs, SPD-Landtagsabgeordneter, und Imke Byl, Landtagsabgeordnete der Grünen, waren zu der Demonstration vor dem Hillerser Kindergarten gekommen. Raulfs betonte, zu dem Versprechen einer dritten Kraft zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels in den Kitagruppen stehe die SPD. Diese Kernforderung sei zwar nicht im neuen Kita-Gesetz verankert. „Wir werden aber parallel einen Antrag im Landtag einbringen für einen Stufenplan, um das bis zum Jahr 2024 sukzessive in die Kitas zu bekommen.“ Imke Byl sagte, sie sei froh über die Ankündigung eines Stufenplans, der aber doch auch wieder vertröste. Die Grünen hätten stets gewarnt, dass die Beitragsfreiheit nicht zu Lasten der Qualität in den Kitas gehen dürfe. Nun fehle das Geld für die Verbesserung der Betreuung.

Mögliche Adressaten für Protest der Eltern

Um mit Nachdruck auch andere Politiker auf die Problemlage aufmerksam zu machen, können sich auch Eltern an einer E-Mail-Aktion beteiligen und auf die Situation in den Einrichtungen hinweisen sowie Probleme benennen. Mögliche Adressaten sind zum Beispiel der Kultusminister Grant-Hendrik Tonne: poststelle@mk.niedersachsen.de, der Finanzminister Reinhold Hilbers: poststelle@mf.niedersachsen.de sowie der Ministerpräsident Stephan Weil: ministerpraesident@stk.niedersachsen.de. Die Namen und E-Mail-Adressen der Landtagsabgeordneten aus den jeweiligen Wahlkreisen finden sich im Internet unter: https://www.landtag-niedersachsen.de/abgeordnete-und-fraktionen/abgeord-nete/abgeordneten-suche/suche-nach-wahlkreisen/.

Von Chris Niebuhr