Höfen

Einmal mehr geht es der Familie Bode-Kirchhoff um den Umwelt- und Klimaschutz. Dementsprechend tauchen die Besucher des Maislabyrinths in diesem Jahr ein in die Meere und Ozeane dieser Welt. Um deren Schutz und Erforschung ranken sich die Fragen, die beim Erkunden der Labyrinthe von den Besuchern beantwortet werden müssen. Der Mais ist bereits gut zwei Meter hoch gewachsen, und deshalb fällt schon am Freitag, 9. Juli, um 11 Uhr der Startschuss für das Höfener Maislabyrinth 2021.

Warum sich im Mais in diesem Jahr alles um Meere dreht, erläutert Hinnerk Bode-Kirchhoff: „Das hängt mit dem Weltumsegler Boris Herrmann zusammen.“ Gemeinsam mit seinem Sohn Malte hatte Bode-Kirchhoff in den Medien verfolgt, dass Herrmann im August 2019 die Klimaaktivistin Greta Thunberg auf der Yacht Malizia von Plymouth nach New York City gesegelt hatte. Dort nahm Thunberg während der Generalversammlung der Vereinten Nationen am Klimagipfel teil.

„Das alles war sehr, sehr, sehr spannend“

Auf der Rennyacht „Seaexplorer“: Boris Herrmann Quelle: Boris Herrmann/dpa

Und Herrmann fesselte Vater und Sohn ein Jahr später mit weiteren Aktionen. „Wir haben vom ersten bis zum letzten Tag die Teilnahme von Herrmann an der berühmten Vendée Globe-Regatta verfolgt“, berichtet Bode-Kirchhoff. Diese Regatta führt „einmal um die Welt“. Mit seinen Rennboot „Seaexplorer“ nahm Herrmann daran teil. Kurz vor dem Ende rammt seine Yacht jedoch ein Fischereifahrzeug. Und er belegte deshalb nur den fünften Platz. „Das alles war sehr, sehr, sehr spannend“, meint Bode-Kirchhoff, der sich seitdem noch intensiver mit dem Segler Herrmann beschäftigt.

So stieß Bode-Kirchhoff im Zuge seiner Recherche auch auf die Unterrichtsmaterialien „Ocean Challenge“, die Herrmann gemeinsam mit seinem Freund und Mitstreiter Pierre Casiraghi als „Team Malizia“ kostenfrei für neun- bis 14-jährige Schüler und Lehrer im Internet zum Herunterladen anbietet. „Komm, wir segeln um die Welt und erforschen den Ozean – entdecke die Welt mit dem Team Malizia“, heißt es dort. Ozeanthemen weltweit in die Schulen zu bringen und das Bewusstsein für diese Themen und den Klimawandel zu fördern, ist dabei laut Bode-Kirchhoff der Hintergrund. „Wir freuen uns, wenn du dabei bist“, fordern Herrmann und Casiraghi unter anderem zum Mitmachen auf und nennen ihre Mail: myoceanchallenge@borisherrmannracing.com.

Was in Höfen alles geboten wird Auf die Besucher warten in Höfen in diesem Jahr zwei große Labyrinthe und ein kleines Kinder-Labyrinth. Es gibt wieder eine Go-Cart-Bahn, Bogenschießen wird angeboten, ebenso eine Fahrrad-Strecke, ein kleiner Streichelzoo mit Schafen und Ziegen sowie eine Strohburg zum Klettern. Auch eine Ausstellung zum Thema Segeln lädt zum Besuch ein. Bei heißem Wetter können sich Kinder an Rasensprengern erfrischen. Die Besucher können gern etwas zum Verzehr mitbringen. Das Labyrinth öffnet von Freitag, 9. Juli, bis Sonntag, 3. Oktober, täglich von 11 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen sechs und Kinder fünf Euro Eintritt.

Umrisse des Segelschiffes in Mais gepflügt

Bode-Kirchhoff pflügte dann auch nicht nur die Umrisse des Segelschiffes von Herrmann in das Labyrinth. Auch viele der Fragen, die während des Besuchs in Höfen beantwortet werden können, beschäftigen sich in diesem Jahr mit den Ozeanen. So fragt die Familie Bode-Kirchhoff unter anderem danach, wie weit der Meeresspiegel ansteigt, falls das gesamte Eis an den Polkappen schmelzen sollte.

Von Hilke Kottlick