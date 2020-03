Darum gibt’s jetzt Klimaschutz-Tipps in den Kirchen

Leiferde

Kirchen im Einsatz für den Klimaschutz: Der Auftakt zur Aktion Klimafasten des Kirchenkreises Gifhorn fand nun in Leiferde statt. Mit einem Gottesdienst in moderner Form unter dem Motto „Leif dabei“ startete ein fünfköpfiges Team um Pastorin Friederike Werber die Reihe, die bis Ostern mit verschiedenen Aktionen auch an anderen Orten im Landkreis fortgesetzt wird.

„Was tut die Kirche fürs Klima?“

Die evangelischen Kirchen in Niedersachsen hatten das Klimafasten schon im vergangenen Jahr einmal veranstaltet, Heiligabend hatte sich im Klingelbeutel in der Meiner Kirche ein Zettel angefunden mit der Frage: „Was tut die Kirche fürs Klima?“. Bei der Kirchenkreiskonferenz habe man sich dann mit dem Thema befasst und beschlossen, das Klimafasten anzubieten als Aktion. „Wir möchten die Schöpfung bewahren und etwas dafür tun“, betonte Friederike Werber. Von Woche zu Woche werde es in verschiedenen Kirchen im Landkreis dazu Veranstaltungen zu jeweils einem Themenschwerpunkt geben.

Auch kleine Dinge helfen

„Darüber hinaus sind die Leute aufgerufen, zuhause eigene Aktionen für den Klimaschutz zu starten“, erläuterte die Pastorin. So könnte man zum Beispiel Glühbirnen gegen energiesparendere LED-Leuchtmittel tauschen oder öfter zu Fuß gehen als mit dem Auto zu fahren oder Stoffbeutel nutzen statt Plastiktüten. Auch vermeintlich kleine Dinge helfen schließlich, einen Beitrag zu leisten. „Wir wünschen uns, dass die Leute ihre Aktionen im Foto festhalten und uns per E-Mail (leifdabei@web.de) oder Whatsapp (0151-15827451) zur Verfügung stellen“, sagte Friederike Werber.

Gelegenheit zum Austausch

Im Gottesdienst zum Auftakt war der Klimaschutz dann natürlich auch Thema. Ein Globus symbolisierte die Erde, die von den Organisatoren eine Stimme bekam. Außerdem wurde der vom Team in den vergangenen zwei Wochen gesammelte Plastikmüll gezeigt. Und im Anschluss gab es weitere Gelegenheit zum Austausch für die Besucher über den Klimaschutz, und es gab eine Tüte bienenfreundliche Blumensaat für alle. Insgesamt hatten die Organisatoren eine moderne, frische Form gewählt für den Gottesdienst, um ein möglichst breites Publikum anzusprechen. Es gab neue Lieder und Texte, auch künftig möchte man häufiger aktuelle Themen aufgreifen in moderner Form, kündigte die Pastorin an. Zudem beteiligte sich auch der neue Projektchor der Leiferder Kirchengemeinde und trug die neuen Lieder vor.

Klimatipps in Schaukästen

Weitere Informationen zur Aktion Klimafasten der Kirchen sowie Bilder von den Aktionen der Teilnehmer gibt es unter der Adresse https://leifdabei.wir-e.de/aktuelles im Internet. Weiterer fester Termin in Kirchen ist zum Beispiel die Andacht zum Klimafasten jeden Mittwoch um 19 Uhr in St. Stephani in Meine. In Rötgesbüttel hat sich eine offene Gruppe gegründet, auch das Sibylla-Merian-Gymnasium macht mit. Und wöchentlich finden sich Klimatipps in den Schaukästen der Kirchengemeinden im Landkreis.

Von Chris Niebuhr