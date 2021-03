Dalldorf

„Sollen Radler, Spaziergänger, Pilzsammler jetzt andere Wege gehen, um bei uns nicht auf Wölfe zu treffen?“ Das kann es laut Henning Kepper nicht sein. Der Jagdpächter möchte nach vielen Gesprächen jetzt Klartext reden, sagt er. So befürchtet der Dalldorfer, dass die Anzahl der Raubtiere drastisch ansteigen wird, und er macht sich deshalb stark dafür, dass Wölfe ins Jagdrecht aufgenommen werden sollten.

„Es herrscht eine Willkommenskultur für diese Tiere“

Die Situation ist Kepper zufolge auf den Kopf gestellt worden. War der Wolf hier bei uns ehemals ausgerottet, „wird er jetzt verniedlicht und es herrscht eine regelrechte Willkommenskultur für diese Tiere“. Kepper fordert deshalb auf zur Sachlichkeit. „Hier in der Samtgemeinde Meinersen leben drei Wölfe, ein einzelner und ein Paar“, sagt er. Die Tiere seien bereits gefilmt und mehrfach gesichtet worden.

Plädiert dafür, den Wolf ins Jagrecht aufzunehmen: Hennig Kepper (r.) befürchtet, dass die Zahl der Wölfe überhand nimmt. Günter Olfe plädiert für ein Wolfs-Management. Quelle: Hilke Kottlick

Diese Anzahl der Wölfe bestätigt Günter Olfe. Der Hegeringleiter in Hillerse versichert, dass er selbst wegen der zunehmenden Zahl der Raubtiere jetzt auf jeden Fall auch mal andere Wege geht. Nachts im Dunkeln in den Wald beispielsweise, „da wird es mir mulmig“, sagt er. Olfe berichtet zudem von der Spur eines Wolfes, die während des Schneewetters im Februar gut verfolgt werden konnte. „Morgens um 7 Uhr wurde der Wolf in Alvesse, später in Rietze und dann an der ehemaligen Hühnerfarm gesehen“, hat er notiert.

„Die Population der Wölfe nimmt beständig zu“, wiederholt Kepper. Er befürchtet, dass sich die Anzahl der Tiere in sechs bis sieben Jahren verdoppeln wird. „Wo soll das hinführen?“, fragt der Jäger und plädiert einmal mehr für die Aufnahme dieser Wildtiere ins Jagdrecht. Olfe drückt sich anders aus. Er möchte „regulierend eingreifen“. Genauso macht er sich stark für ein Wolfs-Management, wie er sagt. Dabei denkt er an den Schutz der Weidetiere, und er spricht dabei auch von den Schafen, die an den Küsten für den Deichschutz sorgen.

Kepper thematisiert die vom Wolf verursachten hohen Kosten

Auch die Kosten, die durch Wölfe entstehen, thematisiert Kepper. So berichtet er von einem skandinavischen Kleinflugzeug, das seiner Erzählung zufolge besenderte Wölfe in Norddeutschland registriert hat – die Kosten dafür beziffert er auf 50 000 Euro. Weiterhin zählt er die Schäden nach Weidetierrissen auf und genauso die Gelder, die die Länder – „also der Steuerzahler“ – nach Wolfsangriffen an die Weidetierhalter zahlen. Sein Fazit dazu: „Der Wolf bringt viel Ärger und kostet viel Geld.“

So viele Wölfe leben im Landkreis Gifhorn Nach Hochrechnungen des Deutschen Jagdverbandes lebten 2019 etwa 1300 Wölfe in Deutschland. Andere Autoren und Verbände schätzten die Zahl der Tiere für das vorige Jahr auf 1200 bis 1500 Wölfe. Im Landkreis Gifhorn sind von den Wolfsberatern zwei Wolfsrudel bestätigt worden, eins in Ehra-Lessien und eins im Ringelah. Wie der Wolfsberater Carlo Laser im Januar berichtete, streiten sich die Gelehrten über die Frage, welche Anzahl von Wölfen die richtige pro Revier ist. Wann der natürliche Erhaltungszustand erreicht ist, das müssen laut Laser aber nicht Politiker, sondern Wissenschaftler bewerten.

Letztlich gibt sich Kepper davon überzeugt, dass die in Deutschland geborenen Wölfe kaum mehr Scheu vor Menschen haben. Ein Grund mehr für ihn, ihre Aufnahme ins Jagdrecht zu fordern. Die Tiere müssen laut Kepper merken, „dass vom Menschen Gefahr droht“. Sie sollen lernen, „dass es knallt, wenn sie nicht genügend Abstand einhalten“, meint er und versichert: „Ich bin nicht gegen den Wolf, aber wenn die Tiere eine gewisse Anzahl erreicht haben, sollte eingegriffen werden“.

Von Hilke Kottlick