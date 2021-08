Dalldorf

Den Brocken im Blick, Zwischenstopps am Kloster Wöltingerode und am Gut Oelber, für Cabrio-Fahrer optimales Oben-Ohne-Wetter: Die Dalldorf Classics fand am Samstag bei besten Voraussetzungen statt. Ins Harzvorland zwischen Wolfenbüttel, Vienenburg und Bockenem ging es mit 41 aufs feinste herausgeputzten Oldtimern, und nach gut sieben Stunden Ausfahrt trafen sich alle an der Köhlerhütte in Dalldorf wieder zum Sommerfest bei Benzingesprächen, Bratwurst, Bier und Pokalverleihung.

„Die Dalldorf Classics sind etwas Besonderes im Landkreis“, stellte Haupt-Organisator Rolf Hoyer fest. „So was geht nur im Team.“ So hatte Bernd Emmermann ein aufwändiges Road-Book für die 41 Fahrerinnen und Fahrer gestaltet. „Dreimal ist er die Strecke dafür abgefahren“, so Hoyer. Ebenfalls eine Säule im Orga-Team: Karsten Krause.

Pokalgewinner, Organisatoren und Spender: Zufriedene Gesichter bei den Dalldorf Classics. Quelle: Lea Rebuschat

Wolfgang Hestermann ist mit 85 Jahren der älteste Fahrer der „Dalldorf Classics“

Wohl der älteste Fahrer auf dem Platz war der 85-jährige Wolfgang Hestermann, der mit seinem VW Karmann-Ghia Baujahr 1964 den Pokal für den schönsten VW auf dem Platz in Empfang nahm und ankündigte: „Ich werde so lange wie möglich weiter fahren.“ Als außergewöhnlichstes Auto bewerteten die Organisatoren den silbernen Rolls Royce von Frank Jäger, der auf den Namen „Rita“ hört und aus Hongkong importiert wurde. Stefan Armbrecht erhielt den Pokal für den schönsten Mercedes auf dem Platz – er hatte ihn für die Ausfahrt verliehen. „Tut mir leid, dass der Rückwärtsgang ein bisschen schwierig war. Wir dürfen halt künftig nur vorwärts fahren.“

Ebenfalls ein Mercedes bekam die Auszeichnung als schönstes Auto auf dem Platz: Der Mercedes 500 K von Hans-Heinrich Williges. „So einen Wagen hat Marlene Dietrich gefahren“, berichtete Williges, „davon gibt es nur noch zwei weitere auf der Welt.“ Er selber hat fünf Jahre nach dem knallroten Oldtimer gesucht. Den Pokal, den er für ein Jahr mit nach Hause nehmen durfte, haben die Rallyefahrer Walter Röhrl und Christian Geistdörfer signiert.

Spendensammlung für zwei Familien im vom Hochwasser betroffenen Bad Ahrweiler

Die Oldtimer-Freunde hatten ihren Spaß, aber sie haben auch an andere gedacht: Hoyer hatte im Vorfeld bereits angekündigt, dass sie Spenden sammeln wollten für zwei vom Hochwasser betroffenen Familien in Bad Ahrweiler. „Bei einer Familie wollte der Mann noch etwas aus dem Keller retten und ist dabei ertrunken, die Frau musste 20 Stunden auf dem Dach ihres Hauses ausharren, ehe sie gerettet wurde.“ Die andere Familie sei eine junge Familie, die zum Zeitpunkt der Katastrophe nicht zuhause war. „Ihr Haus wurde vom Wasser weggespült“, berichtete Hoyer.

Schon im Vorfeld hatten Oldtimer-Fahrer ihre Portmonees weit geöffnet: Otto Heuer war mit 1000 Euro dabei, Egidio Fiore legte 1111 Euro in den Spendentopf, Dörthe Arndt animierte ihre Kolleginnen im Braunschweiger Krankenhaus zum Spenden und bekam ebenfalls 1000 Euro zusammen. Und die Dorfgemeinschaft Dalldorf legte 1000 Euro aus der Vereinskasse dazu. Außerdem ging am Samstagabend der Hut rum, in dem fast ausschließlich Scheine landeten. „Wir werden am Montag zu Zweit nach Bad Ahrweiler fahren, um den Familien das Geld persönlich zu überreichen“, kündigte Hoyer an.

Mit Musik und Vorfreude klingt der Abend aus

Zu Musik von Scotland & Smart und Heinrich „Doc“ Wolf ließen Oldtimer-Freunde und Dorfgemeinschaft Dalldorf den Abend ausklingen – und freuen sich schon auf die Tour an Rhein und Mosel Ende August.

Von Christina Rudert