Die Dalldorf Classic startet auch in Zeiten von Corona – mit strengen Sicherheitsauflagen. Chromblitzende Oldies rollen dabei erneut auf Tour. Ihr Ziel am kommenden Samstag, 1. August, ist die Westerburg in Sachsen-Anhalt. Sämtliche Startnummern sind bereits vergeben, 50 Fahrer sind samt Beifahrern dabei.

Allerdings steigt nicht wie sonst an der Köhlerhütte in Dalldorf eine Oldie-Feier mit Musik und vielen Gästen. „Dort ist der Platz einfach zu klein. Wir können deshalb die Sicherheitsabstände nicht einhalten“, sagt Rolf Hoyer. Der Organisator der Dalldorf Classic kann aber eine Alternative vorweisen. „Wir treffen uns nach der Ausfahrt gegen 15 Uhr auf dem Schützenplatz in Gifhorn.“ Dort können entsprechende Abstände garantiert werden, dort sorgt der ansässige Wirt Sven Wiese für Snacks und kühle Getränke – sowohl für die Teilnehmer der Dalldorf Classic als auch für interessierte Oldie-Fans.

Die Tour führt zur Westerburg

„Die Tour führt uns in diesem Jahr zur Westerburg“, erläutert Hoyer. Als älteste noch erhaltene Wasserburg liegt diese Anlage an der Straße der Romantik im südlichen Ostharz. Bewunderer der chromblitzenden Karossen sind im Anschluss an die Ausfahrt auf dem Schützenplatz in Gifhorn gegen 14.30 Uhr willkommen. 50 Oldies sind dort zu bewundern, darunter ein Mercedes-Benz Cabrio 22s, Baujahr 1958, ein Ferrari F 35 und auch ein Käfer Cabrio aus dem Jahr 1978, „der seit ’79 in unserem Familienbesitz ist“, wie Hoyer nicht ohne Stolz in der Stimme berichtet.

„Wir sind froh, dass wir trotz Corona fahren können“

„Wir sind froh, dass wir trotz Corona die Dalldorf Classic fahren können“, sagt Hoyer. Er wird darauf achten, dass Sicherheitsabstände eingehalten werden und er weist darauf hin, dass alle Teilnehmer im Restaurant und in den Sanitäranlagen Schutzmasken tragen sollten.

