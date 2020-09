DGH Dalldorf: Von Dachsanierung bis Rollstuhl-Rampen ist einiges zu tun

Leiferde

Das Dorfgemeinschaftshaus Dalldorf ist derzeit Übergangslösung für den Kindergarten, bis der Neubau in Leiferde fertig ist. Das Gebäude an sich soll später dann wieder seiner ursprünglichen Nutzung zugeführt werden. Doch vorher besteht noch Rückbau- und Sanierungsbedarf. In einer gemeinsamen Sitzung befassten sich jetzt der Bau- und der Jugendausschuss der Gemeinde Leiferde mit dem Thema.

Für die wichtigsten Maßnahmen müssen 215 000 Euro bereit gestellt werden

Die Hankensbütteler Planschmiede 2KS hatte sich schon einmal mit dem Gebäude befasst und eine Bedarfsliste erstellt. Unter anderem sind Dachreparaturen, Maßnahmen im Sanitärbereich sowie eine neue Küche erforderlich, um einen geregelten Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses zu ermöglichen nach dem Auszug der Kita im kommenden Jahr. Ebenso spielt die Barrierefreiheit mit Rampen und Behindertentoilette eine Rolle. „Dafür sollten nach ersten Schätzungen rund 215 000 Euro im Haushalt für nächstes Jahr eingestellt werden“, erläuterte Daniela Sparwasser, Chefin des Gebäudemanagements der Samtgemeinde Meinersen. Die Politiker sprachen sich dafür aus, der Planschmiede den Auftrag für ein Konzept inklusive Prioritätenliste zu geben. Dafür sollen 15 000 Euro außerplanmäßig im jetzigen Haushalt bereit gestellt werden. Zudem sollen zunächst auch die 215 000 Euro für die wichtigsten Maßnahmen in den Etat 2021 aufgenommen werden, um handlungsfähig zu sein.

Claudia Wehner-Wiemers (Grüne) meinte: „Die Küche zum Beispiel ist völlig veraltet.“ Beim Dach könne zwar sicherlich energetisch noch etwas gemacht werden, aber abgesehen von nötigen kleineren Reparaturen sei es doch noch in Ordnung. Im Planungsprozess könne man prüfen, ob eventuell Fördergelder eingeworben werden können für eine Dachsanierung. Jürgen Quiring ( SPD) sah es als vordringlich an, zunächst auch zu klären, wie viele Personen das DGH grundsätzlich nutzen dürften. Davon sei auch abhängig, wie groß man eine neue Küche auslegen müsse.

In einem interfraktionellen Gespräch will die Politik weitere Schritte abstimmen

Die Planschmiede soll daher im ersten Schritt eine genaue Bestandsaufnahme machen, dann folgt ein interfraktionelles Gespräch, bei dem weitere Schritte und mögliche Ideen abgestimmt werden sollen. Ins Gespräch gebracht wurde bereits ein Anbau für den Sanitärbereich. Wenn konkretere Pläne vorliegen, was gemacht werden könnte, soll dann entschieden werden.

Der Startschuss für alle Maßnahmen kann erst fallen, wenn im nächsten Jahr die Kita Leiferde III fertig gestellt ist und das Dorfgemeinschaftshaus Dalldorf dann wieder frei wird durch den Auszug des Kindergartens. „Wir müssen dann aber auch noch wieder einen Nutzungsänderungsantrag stellen. Es wird sich zeigen, ob dadurch weitere Auflagen auf uns zukommen, etwa beim Brandschutz“, sagte Daniela Sparwasser.

Von Chris Niebuhr