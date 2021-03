„Gemeinsam gegen Einsam“ – vier Schülerinnen der zwölften Klasse in der Gesundheitsabteilung an der BBS I in Gifhorn gründen derzeit eine Kontaktbörse für Brieffreunde. Der Hintergrund dazu ist einmal mehr mit der Corona-Pandemie geschuldet. So konnten sich Hannah, Madeleine, Sina und Svea wegen der Ansteckungsgefahr nicht wie bei den vorherigen Jahrgängen üblich externe Kooperationspartner für ihre Projektarbeit suchen. Sie waren gefordert, neue Ideen zu entwickeln. Die Kontaktbörse für ältere Menschen ist nun das Ergebnis. Wer Interesse hat, daran teilzunehmen, wird gebeten, die Anfrage mit Namen, Absender, Adresse und Telefonnummer sowie Interessen, Hobbys und Alter zu schicken an: Svea Lippmann, Im Dorfe 4, 38539 Müden/Aller.