Hilferuf des Vereins Aktiv für Menschen

Der Verein Aktiv für Menschen aus Meinersen steht wegen der Corona-Krise mit dem Rücken an der Wand. In einem offenen Brief wendet er sich an die Öffentlichkeit mit der Frage „Wer hilft Vereinen?“

Das bietet der Verein alles an

Der Vorstand mit Ulf Neumann als Vorsitzendem, Marlene Bruns als Stellvertreterin und Achim Niemann als Schatzmeister lobt die Rettungsschirme für Wirtschaft, Mittelstand, Klein- und Solo-Selbständige sowie Familien. „Wer aber hilft Vereinen und deren Ehrenamtlichen?“ So habe der Verein Aktiv für Menschen ein Haus angemietet, wo das Bekleidungsangebot für Bedürftige Platz findet, wo Repair- und Näh-Café stattfinden, von wo aus Begegnungsmöglichkeiten, Exkursionen und weitere Bildungsangebote für Alleinerziehende, Geflüchtete, Rentner und Erwerbslose organisiert werden. Aktuell engagiert sich der Verein gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde, um in der Corona-Krise Gesprächsangebote zu machen und Einkaufshilfen anzubieten.

Laufende Kosten bleiben

Da das Haus im Uhlenkamp zurzeit geschlossen ist, fehlen die Einnahmen, um Miete und Nebenkosten zu bezahlen. „Experten sagen voraus, dass die eingeschlagenen Maßnahmen noch Monate – manche reden sogar bereits über das Jahr 2021 – anhalten werden. So werden dem Verein je nach Länge der erforderlichen Maßnahmen viele viele hunderte Euros an Einnahmen wegbrechen. Aus Eigenmitteln ist dieser Fehlbetrag nicht zu kompensieren“, heißt es in dem offenen Brief.

