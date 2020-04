Corinna Michelsen sucht Paten für ihre Tiere und einen Namen für das Entenküken

Bokelberge

Die Wildschweine Emely und Willy, die Rehe Pauline und Leni, Kuh Luna, Schaf Mona, die kleinen Meerschweinchen und Kaninchen, der stolze Gockel Jacob und Elsa das besondere Huhn sowie das gerade mal ein paar Tage alte Entenküken, das ganz unerwartet von einer Henne ausgebrütet wurde, brauchen Paten, damit sie die Corona-Krise überleben. Sie alle leben bei Corinna Michelsen in Bokelberge, und weil gerade keine Kinder mehr zu Besuch kommen dürfen und Erwachsene auch nicht und die Tiere auch nicht mehr zu Besuch in die Schulen gehen dürfen, wird nun langsam das Geld fürs Futter knapp.

Antragstellung nicht unkompliziert möglich

„Sicherlich hoffe ich, wie viele andere, finanzielle Unterstützung von der Landes- und auch Bundesregierung zu bekommen. Doch auch die Antragstellungen gestalten sich bis zu diesem Zeitpunkt als sehr schwierig“, berichtet die Tierheilpraktikerin und Kindercoach, dass sie sich mittlerweile in Existenznot befindet – lange kann sie den Betrieb ohne Hilfe nicht mehr aufrecht erhalten auf ihrem Tierhof. Zumal inzwischen wegen des Versammlungsverbots auch die Kindernotbetreuung nicht mehr möglich ist. Und so ist sie auf die Idee mit den Patenschaften gekommen.

Ein Dankeschön für die Paten

Mit einer finanziellen Patenschaftsunterstützung von 5 bis 20 Euro monatlich kann jeder einen Beitrag für Futter, Unterhalt und medizinische Betreuung leisten. Als Dankeschön erhält der Pate eine Patenschaftsurkunde mit Bild und regelmäßige Berichte über sein Tier, „vielleicht so alle drei Monate“. Natürlich können die Tiere auch besucht werden, oder Corinna Michelsen organisiert im Sommer einen richtigen Patentag für alle Paten. „So eine Patenschaft eignet sich auch hervorragend als Geschenk“, sagt sie. Auch Geld- oder Futterspenden wie Möhren, Äpfel, Salat, Kartoffeln, getrocknetes Brot sind willkommen – nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.kinder-tiere-kommunikation.de. „Da soll auch möglichst bald eine PDF-Datei zum Ausfüllen hinterlegt sein“, kündigt Corinna Michelsen einen unkomplizierten Weg an.

Aktion auf einer Spendenplattform

Ganz gerührt ist sie von einer Aktion von Carolin Wendt, einer jungen Frau, „die vor etlichen Jahren meine erste Schülerpraktikantin hier auf dem Hof war“. Sie hat auf der Spendenplattform leetchi.com unter #wirfürbokelberge eine Aktion gestartet. Bis Ende April kann in beliebiger Höhe gespendet werden, zwischen vier und 100 Euro haben die bislang 41 Beteiligten überwiesen.

Unerwarteter Nachwuchs

Und dann ist da noch das kleine Entenküken, das vor ein paar Tagen geschlüpft ist und noch keinen Namen hat. „Eigentlich war es nur ein Nestei, das bei der Henne im Nest lag, damit sie das Gefühl hat, ein paar mehr als nur zwei Eier ausbrüten zu dürfen“, erzählt Corinna Michelsen. Und plötzlich piepste es unter der Henne, „und aus dem Entenei, das meiner Meinung nach gar nicht befruchtet war, ist ein kleines Entenküken geschlüpft!“ Da die Henne ihre eigenen Eier noch weiter ausbrüten muss, ist Corinna Michelsen nun zwangsläufig wieder Mama geworden. „Das Kleine ist jetzt auf mich geprägt, ist ständig bei mir, wie ein kleines Küken auch immer bei seiner Mutter ist.“ Und es liebt Toastbrotkrümel. Grünzeug und fein gebrochene Haferflocken auch, aber nicht so gerne. Nun lädt Corinna Michelsen alle Kinder ein, sich einen Namen für das Küken zu überlegen und ihr per Mail an tiervital@t-online.de zu schicken. Das Kind, dessen Namensvorschlag vom Michelsenschen Familienrat ausgewählt wird, bekommt einen Gutschein für eine Veranstaltung auf dem Tierhof in den Sommerferien.

