Meinersen

Aufgrund der aktuellen Situation der Corona-Pandemie wurde seitens der Samtgemeinde Meinersen sowie der Mitgliedsgemeinden Hillerse, Leiferde, Meinersen und Müden festgelegt, wie bis auf Weiteres bezüglich einiger Punkte vorzugehen ist. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die beschriebenen Regelungen zur Eindämmung der Pandemie und somit zum Schutz der Bevölkerung getroffen wurden.

Volkstrauertag am 15. November

Kranzniederlegungen an den Ehrenmalen in den einzelnen Ortsteilen sind am Volkstrauertag nicht wie in den vergangenen Jahren umsetzbar. Daher wurde in diesem Jahr kein offizieller Aufruf zur Teilnahme durch die Bevölkerung veröffentlicht. Auf Empfehlungen des Landkreises Gifhorn sollen Kranzniederlegungen mit einem begrenzten Teilnehmerkreis erfolgen. Darüber hinaus sind die Abstandsregelungen zu beachten und ein Mund- und Nasenschutz ist zu tragen. Musik wird es nicht geben, ebenso wenig Anschlussveranstaltungen.

Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser

Bis auf Weiteres stehen die Dorfgemeinschaftshäuser/Kulturzentren der jeweiligen Gemeinden für private Nutzungen nicht zur Verfügung. Zu dieser Entscheidung hat geführt, dass die derzeit ansteigenden Zahlen von positiven Corona-Fällen überwiegend aus privaten Veranstaltungen und Zusammenkünften resultieren.

30. Geburtstage

Das traditionelle Fegen beziehungsweise Klinkenputzen anlässlich von 30. Geburtstagen ist vor und an öffentlichen Gebäuden der Samtgemeinde sowie der Mitgliedsgemeinden ab sofort nicht mehr erlaubt.

Halloween, Laternenumzüge

Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka bittet alle Einwohnerinnen und Einwohner, in diesem Jahr von Halloween-Feierlichkeiten oder Laternenumzügen in größeren Gruppen abzusehen. „Dass Kinder in den Abendstunden in größeren Gruppen um die Häuser ziehen, um ‚Süßes oder Saures‘ zu verlangen, stellt in diesem Jahr angesichts der Infektionsgefahr leider ein unkalkulierbares Risiko dar. Kaufen Sie ein paar Süßigkeiten und machen sich im Familienkreis einen schönen Abend, aber bitte begeben Sie sich, Ihre Kinder und Ihre Mitmenschen nicht unnötig in Gefahr“, so Montzka. Auch Halloween-Partys unter Jugendlichen oder Erwachsenen seien in diesem Jahr nicht geboten.

Von der AZ-Redaktion