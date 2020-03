Rathaus arbeitet nur noch mit Notbesetzung

Meinersen

Um die Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) einzudämmen oder zumindest zu verlangsamen sowie Infektionsketten zu unterbrechen, sind für die Samtgemeindeverwaltung Meinersen folgende Maßnahmen getroffen worden:

Für wen die Notgruppen sind

Alle öffentlichen Gebäude wie Turnhallen, Schulen, Kindertagesstätten, Jugendtreffs, Kulturzentrum Meinersen, DGHs und Büchereien bleiben zunächst bis zum 19. April geschlossen. Die Notbetreuung in den Schulen und Kindertagesstätten ist hiervon ausgenommen. Die vom Land verfügte Schließung der Schulen, Kindergärten und Krippen stellt die Eltern vor große Herausforderungen, deshalb werden in Schulen, Kindergärten und Krippen Notgruppen eingerichtet. Die Samtgemeinde folgt den Kriterien des Landes, dass die Notbetreuung Kinder aufnimmt, deren Erziehungsberechtigte in kritischen Infrastrukturen wie Gesundheitswesen, Polizei, Katastrophenschutz, Vollzug tätig sind. Die Schulen sind bereits dabei, sich zu organisieren und richten Notgruppen ein, auch für die Nachmittagsbetreuung.

Wo die Notgruppen eingerichtet werden

Was die Kindertagesstätten und Krippen angeht, so werden die Notgruppen (Kleingruppen) dezentral in den einzelnen Einrichtungen eingerichtet. Falls notwendig können die Kleingruppen später auch in einzelnen Einrichtungen zusammengelegt werden. Eltern können sich bei Fragen an die jeweiligen Schulen wenden oder an die Träger der Kitas.

Situation im Rathaus

Das Rathaus bleibt ab Dienstag, 17. März, ebenfalls bis 19. April geschlossen. In dringenden Fällen können nach telefonischer Terminvereinbarung Besuche abgesprochen werden. Um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, prüft die Verwaltung derzeit, welche Dienstleistungen unbedingt aufrechterhalten werden müssen und wie viel Personal dafür benötigt wird – im Rathaus wird nur mit einer Notbesetzung gearbeitet. Daher kann es auch im telefonischen Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern zu Verzögerungen kommen. Zudem wurden die technischen Voraussetzungen für Homeoffice für einige Mitarbeiter geschaffen.

Welche Veranstaltungen betroffen sind

Hochzeiten sollten, wenn möglich, verschoben werden. Ist das kurzfristig nicht möglich, ist der Teilnehmerkreis im Trauzimmer maximal auf das Brautpaar und die Trauzeugen zu beschränken. Alle öffentlichen Veranstaltungen wie Dienstversammlung der Feuerwehr oder auch Ausschuss- und Ratssitzungen sind bis auf weiteres abgesagt. Auf die persönliche Gratulation zu Ehe- und Altersjubiläen durch den Samtgemeindebürgermeister beziehungsweise die Bürgermeister der Gemeinden wird gerade im Hinblick auf den gefährdeten Personenkreis der zu besuchenden Jubilare verzichtet.

Hinweise zur jeweils aktuellen Lage stehen auf der Homepage der Samtgemeinde www.sg-meinersen.de.

Von der AZ-Redaktion