Meinersen

Endlich gibt es auch in Meinersen wieder ein Corona-Testzentrum. Nachdem in der vorigen Woche das neue Infektionsschutzgesetz vom deutschen Bundestag beschlossen wurde, ist jetzt ein Maßnahmen-Katalog in Kraft getreten. Maskenpflicht, Abstandsgebote, Hygiene-Konzepte gehören genauso dazu wie die Testpflicht. Nur bislang gab es in der Samtgemeinde Meinersen keine Möglichkeit, sich offiziell testen zu lassen. Das hat jetzt ein Ende.

Seit Dienstag, 7. Dezember, können sich auch in Meinersen Personen testen lassen, die entweder nicht geimpft oder genesen sind und einen negativen Test für den Arbeitsplatz oder den ÖPNV brauchen verkehren oder die im Zuge der 2G-plus-Regelung beispielsweise als Geimpfte oder Genesene im Restaurant essen oder indoor Sport betreiben möchten. In der Physiotherapie-Praxis Gerkens in Meinersen, Am Marktplatz 12, werden ab sofort die Testmöglichkeiten angeboten.

„Es war doch eine Zumutung für alle“

„Es war doch eine Zumutung für alle, die einen Testnachweis benötigten. Dafür mussten sie nach Gifhorn fahren“, sagt Initiatorin Marie-Sophie Gerkens. Aus diesem Grund machte sie sich stark dafür, in den Räumen ihrer Praxis mit einem Extra-Eingang eine Testmöglichkeit anzubieten. „Wir testen sieben Tage in der Woche“, verspricht Marie-Sophie Gerkens, die für das Projekt auch schnell ein Test-Team aus dem Pflegebereich aufspüren konnte.

Das Testzentrum ist täglich – Montag bis Sonntag – von 7 bis 19 Uhr geöffnet, eine Terminvereinbarung ist erforderlich. Terminbuchungen können online vorgenommen werden unter https://apo-schnelltest.de/testzentrum-gifhorn. Ein Test pro Woche ist kostenfrei, er ist nach Probeentnahme 24 Stunden gültig.

Abstands- und Masken-Regelung sind einzuhalten

Antigen-Schnelltests geben innerhalb kürzester Zeit Aufschluss darüber, ob jemand zur Zeit der Testung ansteckend ist oder nicht. Bei diesen Tests wird ein Nasen- oder Rachenabstrich von geschultem Personal entnommen. Da Antigen-Schnelltests nicht ganz so zuverlässig sind wie PCR-Tests, kann eine Infektion mit SarsCoV-2 nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Das Einhalten der Abstands- und Masken-Regelung ist daher auch bei negativem Testergebnis notwendig.

Von Hilke Kottlick