Wie die Leiterinnen der drei DRK-Kitas in Leiferde berichten, geht es ihnen nicht um Konkurrenz sondern laut Isolde Holicki um Kooperation. So ziehen die Einrichtungen nicht nur bei der Organisation der Laternen-Umzüge an einem Strang. Auch bei ihrem jeweiligen Motto haben sie unterschiedliche Themen gefunden, um keine doppelten, sondern eigene Schwerpunkte zu setzen. So geht es laut Kerstin Deiler in der Kita 1 um das „Freie Spiel, die sozial-emotionale Entwicklung. „Die Waldpädagogik“ hat sich die Kita Leiferde II laut Katrin Rothe-Plack auf die Fahne geschrieben. Und in der neuen Kita Leiferde, Volkser Straße, geht es Isolde Holicki zufolge um das Motto „Mensch – so bin ich und so darf ich sein.“