Musikzüge im Kreis Gifhorn freuen sich über Neustart – wenn auch mit Einschränkungen

Es ist zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Feuerwehr-Musikzüge im Kreis Gifhorn – auch wenn Auftritte noch nicht wieder absehbar sind: Sofern ein genehmigtes Hygienekonzept vorliegt, sind Proben zumindest in Kleinstgruppen wieder zulässig. „Das ist sehr, sehr wichtig für uns“, sagt Kreisstabsführer Bernd Wilmer.

Seit Mitte März sind bei den 17 Musikzügen im Kreis Gifhorn die Instrumente eingepackt; die etwa 550 Musiker müssen coronabedingt auf gemeinsame Proben und Auftritte verzichten. „Was besonders fehlt, ist das Kameradschaftliche. Der Musikzug ist für viele wie eine Familie“, berichtet Bernd Wilmer. Das kann Nina Lorfing, Leiterin des Musikzugs in Hillerse, nur bestätigen. Sie sagt: „Wir begeistern mit unserer Musik viele Leute. Das fehlt in diesem Jahr.“

Musikzüge entwickeln Hygienekonzept

Mit knapp 40 Musikern gehört der Hillerser Musikzug neben Meine (66) und Knesebeck (54) zu den größten im Kreis – und ist nun Vorreiter in Sachen Neustart. Zusammen mit ihrem Kollegen Christian Niebuhr vom Musikzug Ahnsen-Meinersen hat Nina Lorfing ein Hygienekonzept entwickelt, das den Neustart ermöglichen soll. Darin enthalten sind etwa das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln, eine Anwesenheitsdokumentation und Lüften in den Pausen. Zudem soll der Dirigent möglichst mit Gesichtsmaske vor den Musikern stehen und nach der Pause muss der kameradschaftliche Teil entfallen. Lorfing wartet jetzt auf eine positive Rückmeldung der Samtgemeinde Meinersen, denn als Träger der Feuerwehr muss diese ihr Okay geben.

„Jede Probe ist eine wichtige Probe, egal in welcher Besetzung“, sagt Lorfing. „Insbesondere die Nachwuchsförderung hat in den letzten Wochen gelitten“, sagt Christian Niebuhr. Dennoch können die Musikzüge jetzt nicht einfach wieder loslegen. Jeder muss ein Hygienekonzept vorlegen und sich dieses von den Samtgemeinden oder Städten als Träger der Feuerwehren genehmigen lassen. Das Hillerser Konzept könnte dabei als Vorbild für die anderen dienen. „Damit wäre ein Schritt gemacht“, sagt auch Bernd Wilmer.

Die Rechtsgrundlage Die Erlaubnis für Musikzüge, zumindest in Kleinstgruppen wieder proben zu dürfen, basiert darauf, dass diese von nun an mit Musikschulen gleichgestellt werden. Voraussetzung ist, dass Hygienevorgaben und Abstandsregeln eingehalten werden. In Paragraf 2h der Niedersächsischen Corona-Verordnung heißt es dazu: Die Wahrnehmung von Bildungsangeboten und die Durchführung von Prüfungen an Volkshochschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich, wie zum Beispiel in der Erwachsenenbildung, der Familienbildung, der Jugendbildung und der beruflichen Aus- und Weiterbildung, sowie an Musikschulen ist zulässig, wenn sichergestellt ist, dass jede Person beim Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie beim Aufenthalt in der Einrichtung einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die nicht zum eigenen Hausstand gehört, einhält. Für Bläserensembles und Bläserorchester sowie Chöre ist zudem nur ein Instrumental- und Vokalunterricht im Einzelunterricht oder im Kleingruppenunterricht mit nicht mehr als vier Personen zulässig.

Allerdings nur ein kleiner. Denn zulässig wären bei einem Neustart nur Proben mit maximal vier Musikern. Der Meiner Musikzug, dessen Dirigent Bernd Wilmer ist, könnte damit noch nicht einmal eine Registerprobe machen. Wilmer sagt aber auch: „Das Training fehlt. Wir müssen wieder reinkommen.“ Und so ist es auch bei den anderen, im Durchschnitt 25 Musiker starken Musikzügen im Kreis Gifhorn. „Man braucht etwas, um wieder in die Gänge zu kommen. Wir sind schließlich kein Profi-Orchester“, sagt auch Nina Lorfing.

Hillerser Jubiläum ist fraglich

Speziell die Hillerser würden sich freuen, wenn sie in diesem Jahr noch einmal auftreten könnten. Denn der Musikzug begeht in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Vom 18. bis 20. September ist das große Jubiläumswochenende geplant, im November zudem ein großes Jubiläumskonzert. Zwar ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen, ob die Veranstaltungen stattfinden können. Aber Nina Lorfing sagt: „Die Zeit spielt gegen uns. Die Zeichen stehen auf Absage.“

In diesem Fall sollen Wochenende und Konzert im kommenden Jahr nachgeholt werden. Und dann hoffen die 550 Feuerwehrmusiker im Kreis auch wieder auf viele Auftritte bei Schützenfesten und Co. Denn wie sagt Nina Lorfing: „Zwei bis drei Wochen ohne Musik sind okay. Aber fast ein ganzes Jahr? Das hatte ich zuletzt vor 25 Jahren, bevor ich mit der Musik angefangen habe.“

Von Christian Albroscheit