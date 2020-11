Müden

Thomas Ponto aus Müden verkaufte seine Felle, Strickwaren, Mützen bislang auf mittelalterlichen Weihnachtsmärkten in größeren Städten wie beispielsweise Dortmund. Corona sorgt dafür, dass daraus in diesem Jahr nichts wird. Ponto suchte deshalb neue Wege. Sein Plan jetzt ist es, „an drei bis vier Nachmittagen in der Vorweihnachtszeit seine Waren unter dem Dach auf seinem Hof und im Gebäude in der Hauptstraße 7 in Müden anzubieten, im Rahmen eines kleinen Lichterfestes. Der Startschuss dafür fällt am Samstag, 28. November, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr.

Platz genug, um Abstandsregeln einzuhalten

„Hier ist Platz genug“, setzt Ponto auf ausreichend Raum, um die vorgeschriebenen Abstandsregeln einhalten zu können. „Außerdem sind wir unter dem Dach im Trockenen und an der frischen Luft“, sagt der Müdener. „Dafür muss ich mein Geschäft noch nicht einmal umbauen, sondern nur ein bisschen herumräumen.“

Mit Verweis auch auf einen Online-Handel möchte Ponto seine Aktion als Beispiel dafür sehen, dass „man trotz der Corona-Seuche andere Lösungen und Wege finden kann.“

Die meisten Felle im Umkreis von hundert Kilometern

Der Müdener meint, dass „ich wohl im Umkreis von hundert Kilometern die meisten Felle habe“. Sie stammen seiner Auskunft zufolge zumeist von Schaf, Kuh und Ziege – von Nutztieren“, betont er. Diese Felle möchte er anbieten, ebenso wie Mützen oder Babysocken. Schön adventlich soll der Hof laut Ponto dabei geschmückt werden. Er lädt ein zum Bummeln in weihnachtlicher Atmosphäre zwischen leuchtenden Lichterketten trotz trister Corona-Zeit.

Von Hilke Kottlick