Mundschutz aus Müden ist in Krankenhäusern gefragt

Müden

Ja, sie wissen, dass ihre selbst genähten Masken nicht vor Virusinfektionen schützen. Aber diese Masken stellen eine zusätzliche Barriere dar und tragen zur Verringerung des Infektionsrisikos mit Corona bei. Deshalb nähen die aktuell elf Näherinnen aus der Müdener Facebook-Gruppe „ Nachbarschaft näht“, was das Zeug hält – und die Mundschutzmasken sind in Zahnarztpraxen, Krankenhäusern und Seniorenheimen heiß begehrt. „Wir können bereits jetzt den aktuellen Bedarf kaum abdecken“, sagt Initiatorin Paulina Zurakowska-Pluchator.

Jetzt gibt sie etwas zurück

Vor sechs Jahren kam sie nach Müden, fühlte sich von Anfang an dort zuhause, fand trotz mangelnder Sprachkenntnisse schnell neue Freunde. „Die mir gezeigte Zuneigung und Nachsicht“ nennt Paulina Zurakowska-Pluchator als Motivation, um jetzt, in der Corona-Krise, den Einwohnern etwas zurück zu geben. „So wurde die Idee geboren, Masken zu nähen.“

Anzeige

Mit einem Lehrvideo gestartet

An einem „Übungswochenende“ setzte sie sich an die Nähmaschine und erstellte mit Hilfe eines YouTube-Lehrvideos die erste Maske. „Sie war sehr amateurhaft, aber jede folgende wurde immer besser.“ Schnell merkte die junge Müdenerin, dass sie alleine nicht in der Lage war, die benötigte Menge zu nähen. Sie entwarf Plakate, hängte sie in Müden aus, und ihr Mann setzte den Vorschlag um, eine Facebook-Gruppe zu gründen, um Mitstreiter zu finden.

Bildergalerie: Die Müdener Gruppe „ Nachbarschaft näht“

Zur Galerie Eine Gruppe Müdener näht fleißig Mundschutze – und die sind sogar in Krankenhäusern gefragt.

Täglich waschen ist wichtig

Schnell waren die Frauen zunächst zu sechst, mittlerweile zu elft. Einige von ihnen arbeiten in Vollzeit, andere kümmern sich um ihre Kinder, und auch Rentnerinnen sind dabei. Nachbarn spendeten das Material. „Alles wird bei mindestens 60 Grad gewaschen und vor dem Nähen mit der höchsten Temperatur gebügelt, damit der Stoff so sauber und hygienisch wie möglich ist.“ Und wer Masken in Empfang nimmt, wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass sie täglich gewaschen oder mit kochendem Wasser ausgespült werden müssen. Paulina Zurakowska-Pluchator hat sich auch bezüglich der nutzbaren Filter schlau gemacht: „Medizinisches Vlies, Gartenvlies bis 30 Gramm pro Quadratmeter und Kaffeefilter.“ Und selbstverständlich dürfen die Masken nicht von verschiedenen Personen genutzt werden, nicht mal von Familienmitgliedern.

Auch Krankenhäuser gehören zu Abnehmern

Die ersten 364 Masken sind verteilt: an die Mitarbeiter bei Rossmann und Rewe in Meinersen sowie Penny in Müden, an die Tankstelle Meinersen und die Bäckerei Leifert, 50 Stück an Ilios Betreuung mit Herz in Müden, je 60 an die Allgemeinen Krankenhäuser in Celle und Peine. Der Pflegedienst der Diakonie, eine Wolfsburger Zahnarztpraxis und die Seniorenresidenz in Meinersen bestellten Masken bei „ Nachbarschaft näht“.

Gummiband ist Mangelware

„Leider gibt es nicht genügend Hände zum Arbeiten, obwohl alle 101 Prozent Einsatz zeigen“, bedauert Paulina Zurakowska-Pluchator. Aber es fehlen nicht nur weitere Näherinnen oder Nähern, es fehlt auch Material. „Wir dürfen keine Spenden annehmen, Kaufen ist aber auch schwer möglich, weil wir alle auch zum Teil wegen Kurzarbeit auf Einkommen verzichten müssen.“ „ Nachbarschaft näht“ hofft, dass Schneidereien, lokale Textilunternehmen, aber auch Wäschereien helfen können. Und der Bedarf an Gummibändern lässt sich eh nicht bei einem Einkauf decken: „Sie sind im Allgemeinen ausverkauft, frühste Lieferzeit ist im Mai.“ Wer also zuhause noch Gummiband liegen hat: „ Nachbarschaft näht“ ist ein dankbarer Abnehmer zum Wohle anderer.

Die Kontaktmöglichkeiten

„Uns ist es wichtig zu mobilisieren und nicht nur zuzusehen“, sagt Paulina Zurakowska-Pluchator. Wer sie, Ewelina Kaminska, Gabi Schönberger, Inge Hustedt, Maria Rosetta Guttuso, Ruth Bürsing, Rebekka Eggers, Diana Ross, Sandra und Tizia Banse und Gerlinde Metzner unterstützen möchte, sei es durch Mitnähen oder Materialspenden, kann entweder über die Facebook-Gruppe oder per Mail an nachbarschaft.naeht@gmail.com Kontakt aufnehmen.

Lesen Sie auch:

Von der AZ-Redaktion