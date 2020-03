Ein erster Überblick über alle, die Hilfe anbieten

Meinersen

Die Coronakrise fordert alle Bürgerinnen und Bürger besonders heraus. „Jetzt ist die Zeit gekommen, in der wir uns trotz der Beschränkung von sozialen Kontakten gegenseitig unterstützen und vor allem unsere immungeschwächten Mitbürgerinnen und Mitbürger und die ältere Generation schützen wollen“, schreibt Lutz Hesse, in der Samtgemeinde Meinersen für Soziales zuständig. Umso erfreulicher sei es, dass es schon Bestrebungen in der Samtgemeinde Meinersen gibt, um Hilfestellungen anzubieten.

Auch ein offenes Ohr hilft

Dabei reichen manchmal schon Kleinigkeiten – Hilfe bei Einkäufen, damit der gefährdete Personenkreis nicht in die Supermärkte muss, oder einfach ein offenes Ohr, jemanden zum Reden und Ermutigen. Um dies in der Samtgemeinde Meinersen umzusetzen, haben sich viele Initiativen gebildet, die die Samtgemeinde Meinersen bündeln möchte. Bislang haben sich die Kirchengemeinden St. Georg in Meinersen, St. Marien in Päse, St. Petri in Müden, St. Viti in Hillerse ( Didderse-Hillerse-Neubrück) und St. Viti in Leiferde sowie die Johannes-Gemeinde in Müden, die Dorfgemeinschaft Ahnsen, der Bürgerbusverein Samtgemeinde Meinersen, der Verein „Aktiv für Menschen“ und der DRK-Ortsverband Hillerse dazu bereit erklärt, solche Dienste anzubieten, weitere Organisationen können dazu kommen. Auf der Homepage der Samtgemeinde Meinersen werden alle aktiven Anbieter mit den jeweiligen Kontaktdaten gebündelt aufgeführt und stetig aktualisiert.

Samtgemeinde vermittelt Ansprechpartner

Auch die Samtgemeinde Meinersen hat zwei Mobilfunknummern geschaltet. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr können dort Wünsche und Bedarfe angegeben werden, die Samtgemeinde wird dabei behilflich sein, den jeweils richtigen Ansprechpartner zu finden, sollte jemand nicht wissen, an wen er sich wenden kann.

Weitere Helfer gern gesehen

„Natürlich werden auch die Organisationen und Ehrenamtlichen gerne gesehen, die anrufen, um sich für mögliche Hilfen bereit zu erklären und diese durchzuführen“, dankt Hesse den Engagierten bereits im Voraus und verspricht: „Die Samtgemeinde Meinersen wird sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen.“ Und weil auch Helfer gefährdet sind, weist er darauf hin, dass zur Unterbrechung der Infektionsketten ein Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten ist.

Wo es in der Samtgemeinde Hilfe gibt Wer in der Samtgemeinde Meinersen Hilfe anbietet: St. Georg-Kirchengemeinde Meinersen: Julia Flanz, Tel. (0 53 72) 409, Mail: julia.flanz@evlka.de; die Kirchengemeinde bietet Einkaufsdienste ebenso wie Gesprächsbereitschaft und gemeinsames Gebet an – letzteres zum Beispiel beim täglichen Glockengeläut um 8 und um 18 Uhr. St. Marien-Kirchengemeinde Päse:Gemeindebüro, telefonisch erreichbar dienstags von 14.30 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr unter (0 53 72) 98 43; Pastor Stephan Kühme: Tel. (01 57) 36 77 00 55, stephan.kuehme@evlka.de. St. Petri-Kirchengemeinde Müden: Pastor Jürgen Harting, Tel. (0 53 75) 30 23 148, juergen.harting@evlka.de. St. Viti-Kirchengemeinde Hillerse: Pastor Thorsten Schuerhoff, Tel. (0 53 73) 23 65, thorsten.schuerhoff@evlka.de. St. Viti-Kirchengemeinde Leiferde: Pastorin Friederike Werber, Tel. (0 53 72) 97 26 278, friederike.werber@evlka.de. Johannes-Gemeinde Müden: Pastor Andreas Ulmer, Tel. (0 53 75) 335, andreas.ulmer@johannes-gemeinde.de. Dorfgemeinschaft Ahnsen: Andrea Müller, Tel. (0 53 72) 62 65 und Heino Kleiß, Tel. (0 53 72) 67 89 oder (01 70) 67 62 685. Bürgerbusverein Samtgemeinde Meinersen: Rainer Rinke, Tel. (0 53 75) 67 73. „Aktiv für Menschen“: Ulf Neumann und Ellen Reck-Neumann, Tel. (01 57) 53 50 49 62 oder aktivfuermenschen@web.de. DRK Ortsverband Hillerse: Heidi Neuendorf, Tel. (0 53 73) 5 02 50, info@drk-hillerse.de. Samtgemeinde Meinersen: Aufnahme von Wünschen und Bedarfen, Koordination der Hilfen für Andere: Ute Morf, Tel. (01 57) 34 40 43 47, ute.morf@sg-meinersen.de; David Radke, Tel. (01 57) 34 40 43 46 oder (0 53 72) 89 514, david.radke@sg-meinersen.de; Lutz Hesse, Fachbereichsleitung Bildung, Jugend und Soziales, Tel. (0 53 72) 89 510, lutz.hesse@sg-meinersen.de.

