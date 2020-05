Warum ein Hundetraining die Senioren in Ohof erfreut

Ohof

Die Idee kam mit dem Corona-Alarm und während des Gesprächs mit Jamal Bounoua, Geschäftsführer des Seniorenzentrums Meinersen in Ohof. Er berichtete auf AZ-Nachfrage, dass wegen der Ansteckungsgefahr Hausbesuche im Heim tabu sind. Auch dürften die Bewohner nach wie vor das Gelände nicht verlassen. Das wiederum nahmen Ulrike Scupin aus Ohof mit ihrer tschechoslowakischen Schäferhündin Leica und AZ-Redakteurin Hilke Kottlick aus Seershausen mit ihren beiden Havanesern Chewie und Chirpa zum Anlass, für ein bisschen Abwechselung zu sorgen.

Beide besuchen mit ihren Vierbeinern seit Jahren eine Hundeschule und beide trainieren regelmäßig mit den Hunden. Zurzeit üben sie zu Hause, denn auch die Hundeschule ist wegen Corona geschlossen. „Lass uns nicht allein im Garten üben, sondern zur Unterhaltung der Senioren einfach einmal auf der großen Wiese des Seniorenzentrums in Ohof", so die spontane Idee. Geschäftsführer Bounoua war da auf Anfrage sofort mit im Boot. Jetzt war nur noch eine Termin-Absprache mit der Heimleitung erforderlich. Und das ging ruckzuck von einem Tag auf den anderen.

Anzeige

Bildergalerie vom Hundetraining :

Zur Galerie Abwechslung für die Heimbewohner: Hilke Kottlick und Ulrike Scupin trainierten mit ihren Hunden vor dem Seniorenzentrum in Ohof.

Bei strahlend blauem Himmel wurden für die Heimbewohner am Rand ihrer Wiese in gebührlichem Abstand Bänke aufgestellt. Pünktlich saßen sie dann auch in der Sonne und warteten gespannt auf den Trainingsbeginn. „Das wird keine Zirkus-Vorstellung, das ist wirklich nur ein Training", versicherten Kottlick und Scupin. Und dann fiel der Startschuss. Als erster war der kleine Chewie dran. Sitz, platz, bleib, bei Fuß, Tunnel, Baum festhalten und umkreisen, Slalom laufen und den Roundpen umkreisen. Ebenso wie im Anschluss Schäferhündin Leica und später Havaneser Chirpa spulte der dunkle Chewie voller Elan ab, was er während vieler Trainingsstunden gelernt hat. Und da fieberten die Senioren förmlich mit, wenn er stehen bleiben sollte und doch einen Schummel-Schritt nach vorne wagte. „Er hat sich bewegt", riefen sie und freuten sich mit ihm, wenn er letztlich doch gehorchte.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Hunde wecken Erinnerungen

„Das war total klasse“, freute sich auch Heim-Mitarbeiterin Bettina Füge. „Gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig, unseren Bewohnern Abwechslung zu bieten“, so die Alltagsbegleiterin. Und da sei der Besuch von Tieren genau richtig, denn viele Bewohner hatten früher selbst Haustiere und konnten nun in Erinnerungen schwelgen. „Das war ein rundum gelungener Besuch“, bilanzierte Füge.

Die Leistungen der drei Hunde wurden zum Schluss von allen begeistert beklatscht. „Den Dunklen würde ich kaufen", rief eine Seniorin. Eine andere erinnerte sich an ihren eigenen Hund, mit dem sie auf dem Polizeihunde-Platz trainiert hat. Wieder andere erzählten von ihren Haushunden. Insgesamt war es eine schöne und unterhaltsame Stunde für alle Beteiligten – Corona zum Trotz. Und eine Erfrischung gab es auch noch: Die Heimleitung spendierte für Bewohner und Akteure leckeres Eis.

Von der Redaktion