Meinersen

Mit einer Online-Vernissage ist am Freitagabend die Ausstellung „Das Gute am Ende des Tages“ der Meinerser Künstlerhaus-Stipendiatin Greta von Richthofen eröffnet worden. Die gleichnamige GraphicNovel der 1988 in Wien geborenen Künstlerin ist komplett im Künstlerhaus entstanden und zeigt, dass Comics sich mittlerweile zur eigenen Kunstgattung entwickelt haben.

Greta von Richthofen studierte an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg Illustration und an der Kunsthochschule Kassel Illustration und Comic. Eigentlich wollte sie während ihres Aufenthalts in Meinersen eine 130-seitige GraphicNovel über das Dürer-Nashorn und dessen reale Geschichte schreiben. Doch dann kam Corona und machte die Recherche in Portugal unmöglich.

Entstanden ist schließlich in wochenlangen Tag- und Nachtschichten ein Buch über eigene Erfahrungen mit der Pandemie. Ein Buch unmittelbarer Betroffenheit, wie Jochen Weise künstlerischer Leiter des Künstlerhauses, sagte. Es sei authentisch, nachdenklich-dokumentarisch, aber auch humorvoll – und ganze 234 Seiten stark. „Das Gute am Ende des Tages“ schildere Greta von Richthofens Geschichte mit der Pandemie und gebe im Anhang sieben weitere Geschichten von Interviewten wider. Es sei ein Comic über alltägliche Beobachtungen, Distanz und Nähe. Der Fokus liege auf scheinbar banalen Situationen und kleinen Begebenheiten – und zeige: Jeder Mensch hat eine eigene Geschichte zu erzählen. Zusammen mit ihrem Mann Manfred hat Greta von Richthofen zudem im Künstlerhaus eine 3D-Comic-Ausstellung kreiert und installiert.

Die Ausstellung ist bis zum 28. März im Künstlerhaus und online zu sehen

Die Ausstellung ist gemäß der jeweils gültigen Corona-Einschränkungen vom 11. bis 28. März immer donnerstags, samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr oder im Internet unter www.kuenstlerhaus-meinersen.de zu sehen. Für den Besuch im Künstlerhaus wird eine telefonische Anmeldung unter (01 57) 31 93 18 05 empfohlen.

Lesen Sie auch:

Von Christian Albroscheit