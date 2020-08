Camissio-Camp lockt 70 junge Abenteurer nach Müden

Müden

Was braucht man für fünf Tage Ferien-Spaß ohne Ende? Einen Lkw voll actionreicher Spiele, dutzende energiegeladene, begeisternde Camissio-Mitarbeiter und die Gute Nachricht von Jesus Christus. Das Team von Camissio war nun in der Johannes-Gemeinde in Müden für ein Dschungelcamp der besonderen Art zu Gast. 70 Abenteurer im Alter von sechs bis zwölf Jahren hatten trotz Abstand und Hygiene-Regeln viel Freude bei Tänzen, spannenden Safari-Streifzügen mit „Cam“ und „Missi“ in Theaterstücken und bei actiongeladenen Spielen.

„Die Kinder sollen hier erleben, dass Gott sie liebt und wir sie wertschätzen. Wir möchten ihr Selbstbewusstsein und ihre Persönlichkeit stärken. Jedes Kind bekommt am Ende der Woche eine persönliche Karte, wo wir die Sozialkompetenzen des Kindes loben. Unsere ermutigenden Worte haben die Power, das Leben des Kindes positiv zu prägen.“, so Jes Misner, Leiterin von Camissio Camp2go. „Es war absolut fantastisch zu beobachten, mit welcher Begeisterung die Kinder dabei waren und welche Energie alle Mitarbeiter eingebracht haben. Auf jeden Fall wird es im kommenden Jahr eine Wiederholung geben“, so der Gemeindeleiter Stefan Meyer.

