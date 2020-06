So will der Bürgerbus in Meinsersen die Mobilität für Senioren verbessern

Meinersen

Der Bürgerbus der Samtgemeinde Meinersen rollt wieder. Während der akuten Corona-Zeit stand der Bus still. Am 2. Juni nahm er wieder Fahrt auf – halbtags von 7.45 Uhr bis 12.01 Uhr mit eingebauter Sicherheits-Plexiglas-Scheibe und der Bitte an die Fahrgäste, auf Maskenschutz zu achten.

Die Corona-Pause nutzten die Mitglieder des Bürgerbus-Vereins um Chef Rainer Rinke, um ihre Erfahrungen nach mehr als zwei Jahren Fahrbetrieb zusammen zu tragen, die Ergebnisse zu analysieren und Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten.

Bedürfnisse Älterer nicht berücksichtigt

Genau das trug Rinke auch im Zuge der jüngsten Sitzung des Familienausschusses der Samtgemeinde Meinersen vor. Gleichzeitig ging es ihm um eine Defizitförderung für die Betriebskosten in Höhe von 4000 Euro jährlich bis zum Jahr 2024. Der Ausschuss sprach sich einstimmig dafür aus. Mit großem Interesse verfolgte das Gremium auch die Ausführungen Rinkes. Danach stellte er fest, dass das „derzeitige ÖPNV-Angebot stark auf die Zielgruppe Schülerbeförderung abgestellt ist“. Die Bedürfnisse der Älteren werden Rinke zufolge kaum berücksichtigt.

Als Beispiel dafür nannte er „die Taktzeiten in der ländlichen Region, zu wenig Haltestellen, drei Richtungsverkehre nach Gifhorn, kaum Verbindungen der Gemeinden innerhalb der Tarifzone 17 untereinander und die Fahrpreissituation“. Rinke stellte dabei fest, was er auch bereits an Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka mit Kopie an Landrat Dr. Andreas Ebel und an den Regionalverband Großraum Braunschweig gesandt hatte: „Als Bürgerbusverein würden wir es begrüßen, wenn die Samtgemeinde Meinersen sich für die Verbesserung der Mobilität für die Zielgruppe Seniorinnen und Senioren im ländlichen Raum auf allen Ebenen einsetzt.“

Geplante Verbesserungen Liniennetz: Danach sind unter anderem die bestehenden Linien in Form eines Liniennetzes zu optimieren und mit Umsteigehaltestellen einzurichten. Bestehende Linien könnten auch mit Kleinbussen bedient werden. „Hierfür wäre der Einsatz der vom Regionalverband Braunschweg angekündigten Kleinbusse geeignet, um sie laut Bürgerbus-Vereinschef Rainer Rinke als Zubringer zur Verfügung zu stellen. Taktzeiten: Einführung eines Halbstundentaktes der Linien 111,140, 141 und Stundentakt der neuen Linienformen „Nord- und Südkreis“. Preise: Überarbeitung der Fahrpeisgestaltung mit Berücksichtigung der ländlichen Region. Einführung eins Kurzstreckentarifs. Ticket-Dauer: Die Geltungsdauer der Tickets ist auf 120 Minuten anzuheben.

Rinke machte auch Änderungsvorschläge zu den Taktzeiten. Danach sei die ländliche Region der Samtgemeinde Meinersen mit der Tarifzone 17 von Taktzeiten in den Städten weit entfernt, „von einem Liniennetz ganz zu schweigen“. Laut Rinke sind Verbindungen der Gemeinden untereinander – wenn überhaupt – nur zu den Zeiten der Schülerbeförderung möglich. Sein Beispiel dazu: „Fahrgäste, die von Hillerse nach Meinersen wollen, erreichen ihr Ziel nur über Gifhorn“, und damit seien längere Fahrtzeiten und ein höherer Fahrpreis verbunden.

Ticket für 90 Minuten

Weiterhin kritisiert der Chef des Bürgerbusvereins die Geltungsdauer der Tickets von 90 Minuten. Das sei in Städten angemessen, im ländlichen Raum bestünde kaum die Möglichkeit, innerhalb von 90 Minuten zurückzufahren. Vor dem Ausschuss schilderte Rinke dann auch ein Beispiel: „Ein Frau geht aus Ahnsen zu Fuß zum Einkaufen nach Meinersen. Bepackt mit ihren Einkäufen, besteigt sie in Meinersen dann den Bus nach Ahnsen.“ Innerhalb von 90 Minuten hätte sie das zeitlich nicht geschafft.

Folge laut Rinke: „Sie hätte zwei Tickets lösen müssen zum Preis von jeweils 2,90 Euro.“ Sein Fazit: „Die Fahrpreisgestaltung berücksichtigt die ländlichen Gegebenheiten nur unzureichend.“ Und der Chef des Bürgerbusvereins betont, dass die „Diskussion in der Öffentlichkeit über weitere kostenlose Schülerbeförderung – „während Altersarmut oder Mobilitätsbedürfnisse auf dem Lande vollkommen ausgeblendet sind“ – mit ein Grund dafür ist, dass die Bürger den ÖPNV innerhalb der Gemeinden nicht nutzen.

Die Erläuterungen Rinkes nahm der Ausschuss zum Anlass, weitere Fakten zu erörtern. Ein Treffen der Politiker zum Thema ÖPNV soll folgen.

