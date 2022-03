Meinersen

Neue Wege bei der Bürgerbeteiligung schlägt die Samtgemeinde Meinersen ein. Sie will nach einem bundesweiten Vorbild einen Bürgerrat einrichten. Dabei kann sie auf eine Expertise aus der eigenen Einwohnerschaft zurückgreifen. Denn zwei Ettenbütteler waren Mitglieder des 160 Köpfe starken ersten Bürgerrates auf Bundesebene.

Zwei Themen brachte Martin Coordes, eines von zwei Mitgliedern aus Ettenbüttel im ersten Bürgerrat, vor rund zwei Jahren an höchster Stelle an. Vor dem damaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble und Vertretern der Bundestagsfraktionen machte er sich stark für ein Lobbyregister und für regelmäßige Bürgerräte auf Bundesebene. Zuvor hatte Coordes mit 159 anderen per Los ausgewählten Bundesbürgerinnen und -bürgern bei zwei Veranstaltungen im Herbst 2019 in Leipzig 128 Themen durchgeackert. Daraus wurden 22 Statements.

Einrichtung eines Bürgerrats in der Samtgemeinde Meinersen: Als ehemaliges Mitglied des ersten bundesweiten Bürgerrats berät Martin Coordes (mi.) Samtgemeindebürgermeisterin Karin Single und Fachbereichsleiter Steffen Weichsler. Quelle: Sebastian Preuß

Coordes ist in Chatgruppen immer noch mit anderen ehemaligen Bürgerratsmitgliedern vernetzt. Seine Erfahrungen gibt er nun an Meinersens Samtgemeindebürgermeisterin Karin Single und Fachbereichsleiter Steffen Weichsler weiter. Denn was 2019 zum ersten Mal auf Bundesebene lief, will die Samtgemeinde nun auf ihrer Ebene durchziehen. Sie will einen Bürgerrat aus 30 bis 50 Repräsentanten der Einwohnerschaft im Herbst im Kulturzentrum Meinersen zum künftigen Bürgerservice der Verwaltung diskutieren lassen – unterstützt und moderiert mit Referenten unter anderem aus der Verwaltung selbst.

Soll es weiter Außenstellen geben oder ein Bürgertruck auf die Reise gehen? Was sollte digital erledigt werden können? Darüber sollen Meinerserinnen und Meinerser als Nutzer der Dienstleistung ein Wörtchen mitreden. Wichtig ist Coordes, Single und Weichsler, auch den Hauptschüler und die Discounter-Verkäuferin zu fragen, die sich vielleicht sonst nicht so politisch interessierten, die es aber eben auch angehe.

Bürgerrat: Auswahl der Mitglieder per Losverfahren

Ähnlich wie Coordes 2019 Post von Schäuble bekommen hatte, ob er sich am Bürgerrat-Projekt beteiligen wolle, schicken Single und Weichsler und ihr Team bald Briefe an die Einwohnerinnen und Einwohner. Nach einem Schlüssel zu Alter, Geschlecht, Herkunft und mehr wollen sie die Interessierten dann auslosen.

Meinersen will regelmäßig Bürgerräte zu bestimmten Themen einberufen

Meinersen starte erst einmal mit dem Thema Bürgerservice der Verwaltung. „Das ist für uns die Schablone“, sagt Single. Sie stellt sich vor, jedes Jahr ein wichtiges Thema von einem Bürgerrat behandeln zu lassen. Der erarbeite dann einen Vorschlag als Meinungsbild aus der Einwohnerschaft für die Politik, bei der letztendlich die Entscheidung bleiben werde. Weichsler will bei der Umsetzung Gas geben. „Wir hoffen, dass wir dadurch Modellkommune werden.“ Meinersen wäre bundesweit erst die 29. Kommune mit Bürgerrat.

Eigene Erfahrung: Was ein Bürgerrat bewirken kann

„Es war für mich ein Glücksfall“, sagt Coordes über seine Bürgerratstätigkeit seinerzeit, die er als sinnhaft empfand. Das Lobbyregister sei nach Empfehlung des Bürgerrats teilweise umgesetzt worden. Wäre es ohne gekommen? „Ich glaube nicht.“