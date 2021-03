Brückenbau und Corona: Meinerser Läden doppelt betroffen

Meinersen

Erst kamen die Brückenarbeiten, dann Corona: Die Geschäfte nahe der Meinerser Okerbrücke sind derzeit doppelt betroffen. Die Bauarbeiten an der Okerbrücke sorgen seit Januar vorigen Jahres dafür, dass keine Autos oder Lastwagen mehr aus Richtung Süden den Ortskern erreichen – und das wird voraussichtlich auch noch bis Ende des Jahres so bleiben. Corona setzte bei einigen Geschäftsleuten noch einen drauf – sie mussten ihre Läden schließen oder durften nur Kunden nach Terminvergabe empfangen.

Werbung in den Sozialen Medien

Lilli Schick vom Blumengeschäft Lillienblüte in Meinersen lässt den Kopf nicht hängen. Wie es jetzt wirtschaftlich bei ihr aussieht? „Es geht“, sagt sie. Die junge Frau schlägt sich mit ihrem Blumenladen tapfer durch, obwohl: „Ich musste wegen Corona zwei Monate lang dicht machen“, beschreibt sie eine lange Zeit mit wenigen Einnahmen. Dabei relativiert sie: „Ich durfte ausliefern und habe auch einen Abholservice angeboten.“ Außerdem war sie in Sachen Werbung für ihr Geschäft unterwegs – „in den Sozialen Medien“. Sie freut sich sichtlich, jetzt wieder Kunden begrüßen zu können und hofft darauf, dass Blumengeschäfte und Friseure auch weiterhin vom Shutdown verschont bleiben.

„Natürlich fehlt uns wegen der Bauarbeiten an der Brücke die Laufkundschaft“, sagt Cordula Steding vom kleinen Geschäft La Pralina. Aber der Chefin der süßen Sachen liegt es fern zu klagen, wie sie sagt. Sie durfte trotz Corona weiter verkaufen und betreibt ihr Geschäft „mit sehr viel Herzblut“. Und wenn die Bauarbeiten an der Brücke jetzt auch noch bis zum Jahresende andauern sollen, so meint sie, „das dauert jetzt wirklich sehr lange“. Aber das, was die Kunden bei ihr erstehen, das kaufen sie laut Cordula Steding „auch wirklich sehr gern“. Sie nennt den Grund: „Das ist doch bekannt – weil Schokolade glücklich macht.“

Mehr Transparenz und Informationen

Von den Corona-Auswirkungen ist sie nicht betroffen, wohl aber von den Brückenarbeiten. Auch Simone Lehmann von der Apotheke an der Oker stellt einmal mehr fest, dass wegen der Brücken-Sanierung nach wie vor die Laufkundschaft fehlt. Auch würde sie mehr Transparenz und Informationen in Sachen Brückenbau begrüßen.

Als „schleppend“ bezeichnet Hede Stahmer vom Haus „Zum Okerwehr – Pension und Antiquitäten“ die Situation. Sie durfte den Laden erst vor 14 Tagen wieder öffnen. „Wegen der Quadratmeter-Regelung dürfen immer nur zwei Personen herein“, sagt sie. Außerdem sei eine Anmeldung erforderlich. „Das verbleibt aber“, hat sie erlebt. „Die Menschen gehen an der Oker spazieren und möchten dann spontan bei mir vorbei kommen“, bedauert sie, dass das ohne Termin nicht geht. Zum Thema Brückenarbeiten sagt Hede Stahmer, dass die Arbeiter vor Ort wohnen, „einige auch bei mir in der Pension“. Einer der Männer habe erzählt, dass die Arbeiten bestimmt noch bis November dauern werden.

„Das alles ist nur noch traurig“, sagt Mark Wehmann von der gleichnamigen Fleischerei in Meinersen zu den finanziellen Auswirkungen auf sein Geschäft. „Im vorigen Jahr haben wir durch den Brückenbau und durch Corona Einbußen von rund 60 Prozent gehabt“, schätzt er. Dabei habe er noch Glück gehabt: „Wir haben die Soforthilfe in Höhe von 3000 Euro bekommen.“ Das allein reiche aber nicht, denn die Einnahmen durch den Partyservice – „etwa 40 Prozent“ – entfallen. Der Brückenbau tue ein übriges. „Mir tun die Geschäfte leid, die während der ganzen Corona-Zeit nicht öffnen durften“, sagt Wehmann und ergänzt: „Wir leben von den Reserven.“

Von Hilke Kottlick