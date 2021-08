Bomberabsturz: Was am 8. April 1944 bei Müden geschah

Müden

Die amerikanischen Studenten, die im Juli unter Leitung von Dr. William Chadwick vom Department of Anthropology in Pennsylvania nach Überresten des abgestürzten amerikanischen Bombers im Langenklint bei Müden suchten, haben das Ausgrabungscamp wieder verlassen. Sie sind bereits zurück in die Heimat geflogen – nach Indiana. Und damit Landwirt Heinrich Heuer aus Bokelberge nun sein Feld wieder ungestört bestellen kann, auf dem tiefe Krater von der archäologischen Spurensuche berichteten, sorgte die US-Gruppe vor Abfahrt dafür, dass die Ausgrabungsstelle wieder fein säuberlich zugeschüttet wurde. Nur noch kahle braune Stellen deuten jetzt darauf hin, dass es jemals Erdarbeiten gegeben hat auf der Suche nach menschlichen Überresten oder Kleinteilen des amerikanischen Bombers, der dort am 8. April 1944 abgestürzt ist.

Suche nach einem Vermissten

Im Zuge der Ausgrabungsarbeiten – bereits vor zwei Jahren hatte eine US-Firma nach Resten des Flugzeugabsturzes gesucht – erfuhr das Ehepaar Heuer immer wieder Details von den Amerikanern über die Suche nach einem Vermissten aus dem abgestürzten US-Flugzeug. Dabei habe es sich aber angeblich nicht um den Piloten der abgestürzten Maschine gehandelt, sondern um den Bombenschützen.

Ausgrabungs-Team: Studenten der Indiana Universitiy of Pennsylvania suchten im Rahmen eines Sommer-Camps mit Grabungen nach Überresten des Flugzeugabsturzes. Quelle: Privat

Nähere Infos über die Suche nach dem abgestürzten Bomber des Typs B-24 „Liberator“ – übersetzt Befreier – bestätigt auch Dr. Nicolle Freudenstein – sie arbeitet für die Defence POW/MIA Accounting Agency (DPPA) des amerikanischen Verteidigungsministeriums mit Sitz in der Nähe von Ramstein. Über DPPA untersuchen Wissenschaftler unter anderem Funde von Kriegsschauplätzen. Erklärtes Ziel dabei ist es, gefallene Amerikaner zu identifizieren – vielleicht auch an Hand eines gefundenen Eherings – und mögliche sterbliche Überreste zur Bestattung zurück in die Heimat zu holen.

Dem Bericht der ersten Organisation zufolge, die sich vor zwei Jahren auf die Spurensuche des abgestürzten amerikanischen Bombers gemachte hatte, waren am 8. April 1944 mehr als 600 Bomber und knapp 90 Jagdflugzeuge der US-Air-Force auf dem Flug nach Braunschweig. Ziel dort seien industrielle Anlagen gewesen.

Auf den Spuren eines Flugzeug-Absturzes Vor zwei Jahren waren es Mitarbeiter der amerikanischen Organisation „History Flight“, die im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums im Langenklint nach Überresten eines US-Bombers suchten. Im Juli und August folgten jetzt Archäologie-Studenten der Indiana University of Pennsylvania ihren Spuren und forschten auf dem Feld bei Müden auch nach sterblichen Überresten eines Bombenschützen, der offenbar das abstürzende Flugzeug nicht mehr rechtzeitig verlassen konnte.

Während dieses Fluges seien Bomber des Typs B-24 – Liberator – angeschossen worden – darunter auch der Flieger, der kurz darauf auf dem Feld im Langenklint abstürzte. Den Berichte zufolge war der rechte Motor explodiert und hatte vermutlich einen Flügel zerrissen. Weiter heißt es, dass noch Bomben an Bord waren. Ein Zeitzeuge, der damals mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sein soll, habe eine gigantische Explosion bestätigt.

Leiteten die jüngste Suche nach dem Absturz des Bomber im Zweiten Weltkrieg: Dr. William Chadwick (v.r.), Andrea Palmiotto und Übersetzer Mason Smith. Quelle: Hilke Kottlick

Entsprechend groß sei das Loch an der Absturzstelle gewesen. „Da hätte ein Einfamilienhaus hinein gepasst“, erinnert sich auch Heinrich Heuer an Erzählungen seines Vaters. Dem weiteren Bericht der Bergungsfirma zufolge konnten sich neun Mitglieder der Flugzeug-Crew mit einem Fallschirmsprung retten. Ein Besatzungsmitglied habe es nicht geschafft. Ob es sich dabei um den Piloten oder den Bombenschützen gehandelt hat, der laut Bericht als vermisst galt, da gehen die Informationen auseinander. So habe auch die erste Mannschaft vor zwei Jahren offenbar vorrangig nach Überresten des damals 24-Jährigen gesucht ebenso wie die Crew jetzt mit dem Ziel, möglicherweise noch lebenden Angehörigen Gewissheit über den Verbleib des Mannes übermitteln zu können.

Labor-Untersuchungen folgen jetzt

Hatten die US-Amerikaner gleich nach Kriegsende die Flugzeug-Wrackteile abgeholt, so habe die erste Bergungsfirma kleine Metallstücke an der Absturzstelle entdeckt, hieß es zudem. Auch die Archäologie-Studenten, die jetzt im Juli/August noch bedeutend tiefer gegraben haben als die Gruppe vor zwei Jahren, könnten etwas entdeckt haben. Um was es sich dabei genau handelt, bleibt abzuwarten, das werden möglicherweise die jetzt folgenden Labor-Untersuchungen ergeben.

Von Hilke Kottlick