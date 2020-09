Böckelse

Die Gemeinde Meinersen stellt die Weichen, um Bauwilligen weitere Flächen in ihren Ortsteilen anbieten zu können. Der Bauausschuss gab nun grünes Licht für zwei Bebauungspläne in Meinersen und Seershausen. Zudem gab es viel Lob für das Engagement von Bürgern in Böckelse. Sie möchten die Pflege einer Grünfläche übernehmen.

Konkret geht es dabei um das Dreieck im Bereich der Einmündung von der Wiedenroder Straße auf die Kreisstraße. Die Fläche liegt derzeit gestalterisch eher brach. Es ist unklar, wann der Landkreis eventuell einmal eine Sanierung der Kreisstraße auf der Agenda haben wird. Bis zu einer Klärung möchten die Bürger und Anwohner aus Böckelse nicht warten. Sie haben der Gemeinde Meinersen angeboten, die Bepflanzung und die Pflege zu übernehmen, wenn das Material gestellt wird. Die Verwaltung hatte mit dem Landkreis gesprochen, der Bauausschuss der Gemeinde gab nun seine Zustimmung, den Bürgern das Material zu stellen. Die Politiker zeigten sich erfreut über das Engagement. „Das ist sehr löblich. Wir bekommen nun zunächst eine kleine Lösung, die schön ist für den Ort“, sagte Ausschussvorsitzender Uwe Solkan. Es soll Rasen gesät und für eine Wasserversickerung gesorgt, zudem sollen kleine Pflanzen gesetzt werden.

Anzeige

In Seershausen soll ein weiteres Baugebiet entstehen

Im Gemeindeteil Seershausen soll es einen baulichen Lückenschluss im Bereich eines ehemaligen Autohauses geben. Gute 8000 Quadratmeter Fläche möchte ein Investor dort beplanen und ein Baugebiet schaffen. Das begrüßte der Bauausschuss, innerörtliche Bebauung sei wünschenswert. Der B-Plan wurde dem Rat zum Beschluss empfohlen. Ebenso gab es auch grünes Licht für den B-Plan Leiferde II in Meinersen. Auch dabei handelt es sich um einen Lückenschluss. Zwischen altem Ortskern und Neubaugebiet Leiferder Weg war seinerzeit eine freie Fläche verblieben. Die rund 11 000 Quadratmeter sollen nun ebenfalls für eine Bebauung mit Wohngebäuden genutzt werden. Genaue Planungen folgen in den nächsten Verfahrensschritten.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Schließlich stand noch ein dritter Bebauungsplan auf der Tagesordnung. In Ohof ging es im Bereich „Hinter der Ohe II“ um eine Änderung: Bisher ist dort ein Stichweg zwischen Neubaugebiet und Teppichweg ausschließlich für Fußgänger und Radfahrer vorgesehen. Es gibt Überlegungen, den Weg auszubauen als Straße auch für Autos. Allerdings sahen die Ausschussmitglieder noch zusätzlichen Beratungsbedarf, das Vorhaben wurde daher zunächst in die Fraktionen verwiesen.

Lücken bei der Straßenbeleuchtung sollen geschlossen werden

Sogleich befürwortet wurde hingegen die Prioritätenliste der Verwaltung zum Ausbau der Straßenbeleuchtung. Sie soll in den kommenden Jahren so abgearbeitet werden, empfahl der Bauausschuss. Man wolle jedoch im Einzelfall an der ein oder anderen Stelle noch einmal überlegen, ob nicht doch ein Lichtpunkt eingespart werden könne. Lücken sollten vorrangig in wichtigen Bereichen geschlossen werden – etwa im Bereich von Schulen oder Seniorenwohnanlagen. Durch die Umstellung auf LED-Technik bei der Straßenbeleuchtung hatten sich technikbedingt schmalere Lichtfelder an den einzelnen Lichtpunkten ergeben.

Von Chris Niebuhr