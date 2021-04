Samtgemeinde Meinersen

Es ist hinlänglich bekannt: Die industrielle Landwirtschaft, der Einsatz von Neonicotinoiden – hochwirksame Insektizide –, die Überdüngung der Felder und eine monotone Agrarlandschaft sind Mit-Ursachen für das Insektensterben. Die fehlenden Bienen, Käfer, Larven machen sich aber nicht nur bei der Obst- und Gemüseernte bemerkbar. Auch Blaumeise oder Mehlschwalbe finden nicht mehr ausreichend Futter. Darüber wiederum können die Aktiven im Artenschutzzentrum Leiferde jeden Sommer erneut ein trauriges Lied anstimmen. Bedeutet der Mücken-Mangel doch oftmals ein dramatisches Ende für den geschlüpften Nachwuchs, der nicht mehr ausreichend mit Nahrung versorgt werden kann.

Hier setzt die Samtgemeinde Meinersen an. Sie hat bereits vor vier Jahren den Kampf gegen das Insekten-Sterben aufgenommen – mit der Anlage von Blühstreifen. Jetzt ist es wieder so weit. Auf einer Fläche von insgesamt 7800 Quadratmetern wird in diesem Frühjahr das Saatgut verteilt – und zwar in allen vier Mitgliedsgemeinden. Was im vorigen Jahr besonders viele Menschen beeindruckt hat, soll laut den Mitarbeitern des Bauhofs der Samtgemeinde Meinersen auch in diesem Jahr wieder mit bunt blühender Blumenvielfalt bestechen – der Kreisel an der B 188 bei Ahnsen.

Blumen auf dem Kreisel blühen mit behördlicher Genehmigung

„Am Friedhof in Flettmar haben wir eine Blumenwiese angelegt, ebenso am Sportplatz in Müden und an der Grundschule in Müden“, benennt Roland Poliszczuk vom Müdener Bauhof die Flächen, die insgesamt 1700 Quadratmeter ausmachen. Auch in Meinersen können sich Insekten und Menschen über Blütenpracht freuen. „Am Haus der Geschichte, am Rathaus Meinersen, am Ernst-Adolf-Platz in Päse, am Bahnhof Ohof, erstmals am Waldfriedhof Seershausen und – mit Genehmigung des zuständigen Straßenbauamtes Wolfenbüttel – wieder am Kreisel an der B 188 bei Ahnsen“, zählt Tobias Wohlenberg vom Bauhof Meinersen auf. Er addiert: „Das macht zusammen etwa 2000 Quadratmeter Blühfläche aus.“

In Hillerse und Leiferde soll es auch wieder angehen. „Am Amtshofweg in Hillerse und in Leiferde am Gilder Weg bei Edeka und – ganz neu – am alten Friedhof“, berichtet Bauhof-Mitarbeiter Gerrit Homann von 2100 Quadratmetern Blühstreifen.

Dass die Mühen für den Umweltschutz nicht kostenlos sind, ist klar. Bauamts-Chef Tobias Kluge nennt dazu Zahlen. Danach schlägt das Saatgut mit 2000 Euro zu Buche, der Einsatz der Bauhof-Truppe mit 5000 Euro. Der Start für die Blühwiesen fiel laut Thomas Mink, der sich selbst als „Mutti der Bauhof-Kompanie“ bezeichnet, vor vier Jahren. Damals wurde bei Edeka in Leiferde der erste Blühstreifen angelegt. Und der Kampf gegen das Insektensterben weitet sich aus – in diesem Jahr mit drei neu angelegten Flächen.

Tipps für den heimischen Garten

Das Saatgut beziehen die Bauhof-Mitarbeiter im Fachhandel. Laut Mink sind bei der Auswahl keine besonderen Kriterien zu beachten. Allein bei den Blumen für den Kreisel hat er auf eine niedrige Wuchshöhe der Pflanzen geachtet – wegen der Sicht und Sicherheit der Autofahrer. Vorarbeiter Mink setzt bei den Mischungen auf „robuste Wiesenpflanzen“ und verzichtet auf „wilde Exoten“.

Neue Bäume für den Rathaus-Park Meinersen In der Samtgemeinde Meinersen tut sich neben der Anlage von Blühstreifen vielleicht noch mehr in Sachen Umweltschutz. Danach wurde laut Bauamts-Chef Tobias Kluge jetzt ein Förderantrag für das Bundesprogramm zur „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ gestellt. Geplant ist laut Kluge, den Rathaus-Park mit der Anpflanzung weiterer Bäume aufzuwerten. Die Planer denken dabei laut Kluge an „Hainbuchen, einen Tulpen- und vielleicht einen Amba-Baum. Die Kosten beziffert Kluge mit 35 000 Euro. Er hofft auf eine 90-prozentige Förderung.

Genau das empfiehlt Homann auch für den privaten Garten. Seine Tipp: „Wer eine Blühfläche anlegen möchte, sollte den Boden vorher umfräsen, das Saatgut mit Sand mischen und dann großzügig verteilen.“ Etwa vier Gramm Blumensamen pro Quadratmeter empfiehlt er und rät dazu: „Das wichtige Wässern nicht vergessen.“

Die Resonanz der Einwohnerinnen und Einwohner ist enorm

Am Haus der Geschichte in Meinersen wurde dafür laut Wohlenberg extra eine neue Bewässerung angelegt. Das ist an anderen Flächen nicht möglich – „den Kreisel bewässern wir mit dem Schlauch, das Wasser kommt dabei aus einem Fass“, sagen die Bauhof-Mitarbeiter. Sie sind offenkundig begeistert bei der Sache. Belohnt werden sie auch dafür, und zwar Jahr für Jahr – mit der tollen Resonanz auf die Blühflächen und „der großen Begeisterung“ der Einwohnerinnen und Einwohner, die sich über die Blumenpracht freuen, in der es bis in den Herbst hinein summt und brummt.

Von Hilke Kottlick