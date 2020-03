Biotop erhalten: So schützen Jäger Rebhühner

Meinersen

Eine Oase für Rebhühner inmitten von Ackerflächen kann bleiben: Die Jägerschaft Gifhorn übernimmt die Betreuung. Seit zehn Jahren besteht auf 8 500 Quadratmeter ein Offenland-Biotop – bislang in Regie des Naturschutzverbandes Aller-Oker. „Wunderbar für Hasen, Rebhühner, Feldvögel und eine Vielzahl von Insekten“, so die ehemalige Vorsitzende Friederike Franke. Der Verband hatte auf der von Renate Meyer gepachteten Fläche mit Hilfe von Jagdpächter Adolf Voges und Landwirt Heinrich Beutner Blühmischungen gepflanzt und den Acker ohne Einsaat umbrochen. Mangels Nachfolge im Vorstand löste er sich auf. Für weitere zehn Jahre springen nun die Jäger ein. „Derartige Trittstein-Biotope sollten in unserer Landschaft viel häufiger vorhanden sein. Sie sind wichtig, um dem Insekten- und Vogelsterben entgegen zu wirken“, so der Vorsitzende der Jägerschaft, Ernst-Dieter Meinecke. Das bestätigt Adolf Voges: „Ich beobachte, dass seit vielen Jahren jährlich Rebhühner auf der Fläche groß werden.“

