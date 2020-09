Bokelberge

In Kooperation mit der Jägerschaft Gifhorn bietet Kindercoach Corinna Michelsen Jahresprojekte für Kinder an. Die Gruppen treffen sich, um die Natur zu erforschen. Sie wandern auf den Spuren von Fuchs und Dachs, lernen Bäume und Tiere kennen, bauen Hütten, kurz: Sie erleben Natur-Abenteuer mit allen Sinnen – im Wunderwald. Und genau damit haben sich Jägerschaft und Kindercoach jetzt bei der Bingo Umweltstiftung beworben – und gewonnen. „Bingo unterstützt nun das Projekt mit 4760 Euro“, freut sich Michelsen riesig.

Grundschülern die Natur und den Wald näher bringen

Sie berichtet Hintergründe. Danach entwickelte sie mit Diana Denzer von der Jägerschaft Gifhorn die Idee, „Kindern im Grundschulalter die Natur auf spielerische Art im Verlauf der Jahreszeiten als Jahresgruppe einmal im Monat näher zu bringen“. Durch Zufall erfuhren sie von der Aktion „NATURbegeistert“, dem Jubiläumsprojekt zum 30-jährigen Bestehen der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung. „Hier werden Erlebnisse von Kindern in der Natur gefördert, um sie so langfristig für Natur und Umwelt zu begeistern“, sehen Michelsen und Denzer ebenso wie Bingo darin „eine wichtige Grundlage für späteres Naturschutz-Handeln“.

Anzeige

Zur Galerie Kindercoach Corinna Michelsen und die Kreisjägerschaft Gifhorn bekommen von der Bingo Umweltstiftung Unterstützung für das Projekt „Wunderwald“. Darin sollen Kinder im Wandel der Jahreszeiten die Natur mit allen Sinnen erleben.

Michelsen und Denzer bewarben sich bei Bingo und konnten punkten. „Jetzt erfuhren wir, dass wir von der Stiftung in Hannover mit knapp 5000 Euro gefördert werden.“ Damit nicht genug – die Stiftung lobt die Idee der Jahresgruppe auch als attraktiv für Grundschüler. Fazit jetzt laut Kindercoach: „Bereits im Vorfeld soll den Stiftungsmitarbeitern zufolge über unser Kooperationsprojekt berichtet werden, um weitere Initiativen und Vereine zu motivieren, ebenfalls Natur-Projekte für Kinder ins Leben zu rufen und sich damit bis Ende des Jahres bei Bingo zu bewerben.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Für das Projekt: Ein Stück Land im Müdener Wald

Nicht nur die Jägerschaft Gifhorn beteiligt sich an dem Projekt. Dirk Otte von der Forstgemeinschaft Müden stellt dafür in Stück Land im Müdener Wald zur Verfügung. Anlass für Ernst-Dieter Meinecke, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Gifhorn, und Hermann Petersen als betreuender Jäger vor Ort, am Projektstart teilzunehmen. Ebenso dabei waren Elli, Finja, Lina, Benjamin, Tom und Rilke. Mit Hilfe von Michelsen und Denzer fertigten die Kinder ein Projekt der Jahresgruppe. Sie spitzen einen Birkenast an, spießten darauf einen Apfel, der mit Sonnenblumenkörnern bespickt wurde – „das ist für die Winterfütterung der Vögel“, klärte Michelsen auf.

Pilotprojekt für Naturbegeisterte Die Naturaktionen, die Kindercoach Corinna Michelsen und die Jägerschaft Gifhorn in Kooperation anbieten, um Kinder an die Natur heran zu führen, werden fortan auch als Pilotprojekt vorgestellt – vom „SCHUBZ“, dem Schulbiologiezentrum Lüneburg. Die Initiatoren dort um Dr. Nadin Hermann und Antje Lütkemeyer rufen dazu auf, ähnliche Natur-Projekte für Kinder anzubieten. Gern sind sie auch beim Ausfüllen der Förderanträge behilflich. „Die Teilnahme lohnt sich“, fordert Lütkemeyer zum Bewerben auf. Im Rahmen ihres 30-jährigen Bestehens stellt die Bingo-Umweltstiftung 450 000 Euro zur Verfügung. Davon ist laut Lütkemeyer noch längst nicht alles abgerufen. Es gibt Fördergelder bis zu 5000 Euro für Sach- oder Honorarmittel. Interessierte Schulen, Feuerwehren, Kindergärten, Vereine, Umweltschutzverbände oder auch Privatinitiativen können sich mit eigenen Natur-Projekten bewerben. Sie erhalten nähere Infos im SCHUBZ Umweltbildungszentrum, Stichwort „NATURbegeistert“, Wichernstraße 34, 21335 Lünburg, Mail: nadin.hermann@schubz.org, Tel. (0 41 31) 3 09 79 64.

Die Jahresgruppe beginnt im Oktober und wird sich mit Themen rund um Wald und Natur beschäftigen. Da heißt es „Bäume – die großen grünen Riesen“. Die Kinder bauen „ein Haus – wie die wilden Schweine“, erleben „ Weihnachten im Wald“ oder erfahren: „Es wird Frühling – alle Vögel sind schon da“. Es geht darum, etwas zu erfahren, aber auch für Spaß, Spiel und Kreativität ist ebenso Zeit wie für ein gemeinsames Essen. Fest steht laut Michelsen jedenfalls: „Es verspricht eine abenteuerliche Zeit im Wunderwald zu werden!“

Die Teilnahme der Kinder wird von Bingo gefördert und ist daher kostenfrei. Interessierte können sich bis Ende September bewerben und schreiben oder malen, warum sie gern an dem Jahresprojekt teilnehmen möchten. Bei mehr als zwölf Bewerbern entscheidet das Los. Bewerbungen an Corinna Michelsen, Bokelberge 3D, 38539 Müden.

Lesen Sie auch

Von Hilke Kottlick