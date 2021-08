Big Daddy Wilson bringt den Blues in Meinersens Rathauspark

Meinersen

Eine Melange aus Blues, Roots und Soul – das ist es, was Big Daddy Wilson gemeinsam mit seiner Band „The Goosebumps Brothers“ auf der Bühne verkörpert. Den Blues zu fühlen, ist dabei das, was der amerikanische Singer-Songwriter erreichen möchte. Wie stark ihm das gelingt, davon kann sich jeder Bluesliebhaber am Freitag, 20. August, im Rathauspark in Meinersen überzeugen.

Geboren und aufgewachsen in North Carolina, war Big Daddy Wilson einst ein eher schüchterner Junge, der lediglich sonntags in der Kirche sang. Nachdem er die Schule bereits mit 16 Jahren verlassen hatte, ging er zur Armee und war wenig später in Deutschland stationiert. Hier übermannte ihn schnell das Heimweh, doch nach einigen Umwegen landete er erneut in Deutschland und lernte nun seine Frau kennen. Sie war der Grund für ihn, zu bleiben, und ihr widmete er auch seinen ersten eigenen geschriebenen Song.

Mit dem Herzen am richtigen Fleck und der richtigen Mischung aus Blues und Soul

Damit war der Weg geebnet und er fand seinen Blues in Deutschland, der ihm eine große Karriere bescherte. Auch nach mehr als 25 Jahren begeistert er nach wie vor sein Publikum. Mit dem Herzen am richtigen Fleck und der richtigen Mischung aus Blues und Soul in der Stimme singt er über Freude und Leid, das Leben und die Liebe. Auch in Meinersen möchte er mit seiner Bühnenpräsenz überzeugen – der Kulturverein Meinersen präsentiert Big Daddy Wilson als zweites Wunschkonzert des Jahres. Um es mit Big Daddy Wilsons Worten auf den Punkt zu bringen: „Blues is a feeling, feel me!“

Das Live-Konzert im Rathauspark in Meinersen, Hauptstraße 1, beginnt am Freitag, 20. August, um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf für 23 Euro über Reservix und die bekannten Vorverkaufsstellen La Pralina (Meinersen), Mühlenbäckerei Grete (Hillerse), Manus Schreiben & Schenken (Leiferde) und Kulturverein Gifhorn zu erwerben. Für Kurzentschlossene gibt es Eintrittskarten für 25 Euro an der Abendkasse.

Die Einlasskriterien wegen Corona gelten auch an dem Abend

Es gelten die aktuellen Corona bedingten Einlasskriterien „geimpft, genesen oder getestet“ (das Testzentrum in Meinersen ist bis 1. September geschlossen). Alle Besucher müssen sitzen und bringen dafür selbst eine Sitzgelegenheit mit. Auf dem Gelände besteht Maskenpflicht, am Platz selbst aber nicht. Kurz vor der Veranstaltung werden alle Kriterien online auf der Webseite www.kulturverein-meinersen.de und der Facebook-Seite des Kulturverein Meinersen veröffentlicht. Falls es der aktuelle Rahmen-Hygieneplan erlaubt, wird eine Bewirtung angeboten.

Von der AZ-Redaktion