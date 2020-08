Meinersen

Der Wohnungsmarkt ist angespannt, Bauwillige stehen Schlange – auch in der Gemeinde Meinersen. Daher haben sich Rat und Verwaltung nun im Schulterschluss auf eine Premiere geeinigt und ein Schriftstück zur Bauplatzvergabe für Mietwohnungsbau in Päse und in Meinersen-Süd geeinigt. Am Donnerstag präsentierten das Vertreter von Politik und Verwaltung im Kulturzentrum.

„Wir werden darauf achten, dass wir keine Luxus-Wohnungen bekommen“

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Als Thomas Spanuth, Bürgermeister in Meinersen, darüber redet, wie angespannt der Wohnungsmarkt in der Gemeinde ist, und dabei auch erwähnt, dass rund 300 Bauwillige auf der Warteliste stehen, muss ihn Rolf Weichsler, bei der Verwaltung für Bauangelegenheiten zuständig, schon korrigieren. Es seien schon 400, sagt er. „Wir sind attraktiv für Familien, der Druck aus umliegenden Städten kommt in der Peripherie an“, so Spanuth. Und damit eben auch eine Preissteigerung auf dem Markt. Klare Ansage von Spanuth: „Wir werden darauf achten, dass wir keine Luxus-Wohnungen bekommen.“

Anzeige

Die Wohnungen sollen bedarfsgerecht für Meinersen sein

Aber es ging dem Rat nicht nur um Preise und die Bezahlbarkeit von Wohnraum. So soll in den Neubaugebieten in Päse auf rund 1800 Quadratmetern und in Meinersen Süd auf zwei Flurstücken mit insgesamt rund 6200 Quadratmetern auch daran gedacht werden, dass hier bedarfsgerecht für Meinersen gebaut wird. Familien, Ein- bis Zwei-Personenhaushalte, Ältere – alle sollen in den ausgewiesenen Gebieten zu ihrem Recht kommen. Spanuth mag da nicht von Vorgabe reden, sondern eher als „Tipp an den Investor, worauf man achten sollte“.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Und so soll es in Meinersen funktionieren: Investoren für die Teilstücke in Päse und Meinersen können sich bis 15. Oktober bei der Samtgemeinde Meinersen bewerben und ihre Unterlagen einreichen, Infos gibt es auf der Homepage der Samtgemeinde. Neben dem Kaufpreisangebot wünscht sich die Verwaltung auch die Schilderung eines Konzepts für das Vorhaben. Der Rat hat einige Punkte auch schon konkretisiert. Grünanlagen, Barrierefreiheit, Spielplatz, Parkplätze, energetisches Konzept sowie Angaben zum geplanten Mietpreis sind Eckpunkte des Papiers. Die Wohnungen müssen zwingend mindestens zehn Jahre vermietet werden. In Meinersen Süd ist eine zweigeschossige Bauweise vorgesehen, in Päse soll der typische Dorfcharakter unbedingt erhalten bleiben. Daher sind hier Satteldächer vorgeschrieben.

Es geht um bezahlbaren Wohnraum: Die Gemeinde Meinersen hat jetzt Kriterien. Quelle: dpa

Für die SPD bekräftigte Fraktionsvorsitzender Wilfried Voiges, wie sehr allen das Thema bezahlbarer Wohnraum in Meinersen am Herzen liegt – „für junge Familien und auch für Ältere“. Den Generationenwechsel könne man so sinnvoll begleiten, ergänzte für die CDU Jana Laske. Das neue Vergabesystem sei „auf jeden Fall gut für die Gemeinde“, so Voiges. „Das ist fraktionsübergreifend unsere Meinung.“

Investoren können sich bis 15. Oktober bewerben

Wie geht es nun weiter? Am 15. Oktober ist Abgabeschluss für die Investoren. Danach gehen die Bewerbungen in die politische Beratung. Dietrich geht davon aus, dass Ende des Jahres ein Zuschlag erfolgen könnte. Bauantrag und Baubeginn in 2021 seien realistisch, aber noch gebe es zu viele Unwägbarkeiten, um konkret zu benennen, wann die Grundstücke fertig bebaut sein könnten, war sich die Runde einig. Spanuth und Dietrich betonten: „Es kommt uns auf die Qualität an. Nicht, wer das meiste bietet, erhält automatisch den Zuschlag.“

Von Andrea Posselt