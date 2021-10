Betreutes Wohnen, Bike-Park, Baugebiet: Leiferdes alter Rat stellt noch ein paar Weichen

Leiferde

Um Betreutes Wohnen, neues Bauland und einen Mountainbike Park ging es für Leiferdes Gemeinderat in der Abschlusssitzung der aktuellen Wahlperiode. Zudem sprachen Bürgermeisterin Stephanie Fahlbusch-Graber und Gemeindedirektor Tobias Kluge Ehrungen im Namen des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes aus.

Man habe mit einem Investor einen städtebaulichen Vertrag geschlossen mit dem Inhalt, dass auf der von der Gemeinde ausgewiesenen 9000 Quadratmeter großen Fläche nahen des neuen Marktplatzes eine Anlage für Betreutes Wohnen inklusive einer Einrichtung für zwei ambulant betreute Wohngruppen von Demenzkranken, einer ambulanten Pflegestation, einer Cafeteria und eines Streichelzoos entstehen soll. Bedarf dafür zeichne sich durchaus ab in Leiferde, verwies Bürgermeisterin Fahlbusch-Graber auf reges Interesse an einer geplanten Informationsveranstaltung. Realisiert werde der Wohnpark wohl in den kommenden zwei bis drei Jahren.

Pläne fürs Betreute Wohnen: Hier soll das Projekt entstehen. Quelle: Lea Rebuschat Archiv

Noch ist nicht klar, was mit dem Regenrückhaltebecken passiert

Gemeindedirektor Kluge ergänzte, dass man das dortige Regenrückhaltebecken wohl verlegen müsse. Offen sei allerdings, wohin. „Dazu sind noch Vermessungen des Geländes nötig“, erklärte er. Eventuell müsse man das Plangebiet auch erweitern. Für konkrete Aussagen sei es aber zu früh, müsse man das Planverfahren erst einmal in Gang bringen. Genau das war die Aufgabe des Rates. Er fasste einstimmig den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Wohnpark Leiferde“ und vergab den Planungsauftrag ans Braunschweiger Fachbüro Dr. Schwerdt.

Baugebiet Mühlenberg IV: Tobias Kluge (l.), Stephanie Fahlbusch-Graber und Magnus Wehmann mit der Zeichnung. Quelle: Hilke Kottlick Archiv

Den Bebauungsplan „Mühlenberg IV“ beschloss der Rat ebenfalls einstimmig als Satzung. In dessen Geltungsbereich sollen gut 55 Bauplätze ausgewiesen werden, die teils auch für Geschosswohnungsbau geeignet sind. „Für Leiferde ist das ein großer und wichtiger Schritt“, sagte Fahlbusch-Graber. So gelinge es, neue Bürger ins Dorf zu holen. Und zugleich gebe man alten die Chance, im Dorf zu bleiben. „Mein Dank gilt dem Rat, der sich manche Stunde mit diesem Plan auseinander gesetzt hat“, sagte die Bürgermeisterin. Erschließung und Vermarktung sollen im kommenden Frühjahr starten.

Keine Konflikte mit den Schützen zu erwarten

Sein Okay gab der Gemeinderat auch zum geplanten Mountainbike-Park. Die Anlage soll fachmännisch unterstützt durch das Planungsbüro Turbomatik Bikeparks im oberen Teil des Festplatzes unter den Eichen errichtet werden. Allerdings nur, sofern der Landkreis die erforderliche Baugenehmigung erteilt, sagte Fahlbusch-Graber. Auf Nachfrage aus dem Rat erklärte Gemeindedirektor Kluge, dass die Planung mit dem Schützenverein abgestimmt worden sei. Beeinträchtigungen für das Schützenfest seien nicht zu erwarten, der Festplatz sei groß genug für beides, versicherte er. Gina Hasenfuß (CDU) begrüßte ausdrücklich, dass Leiferdes Jugend in die Planung einbezogen wurde: „Ich bin gespannt, wie der Bikepark aussieht.“

Weitere Themen aus dem Rat Überrascht waren Bürgermeisterin Stephanie Fahlbusch-Graber und Gemeindedirektor Tobias Kluge vom Hinweis, dass am Ortsausgang in Richtung Hillerse wohl ein Hundeplatz angelegt werden soll. „Bei uns ist bisher keine Anfrage dazu eingegangen“, sagte Kluge. Und für Fahlbusch-Graber war es „schon kurios“, dass „ohne Rücksprache mit der Gemeinde“ derlei Pläne angeschoben und auf dem fraglichen Grundstück ausgeschildert worden seien. Thomas Böker (SPD) warb für den Plan des DRK-Ortsvereins, eine Seniorenweihnachtsfeier am Samstag, 11. Dezember, auszurichten. Er hoffte auf Unterstützung seitens der Samtgemeinde, denn wegen der Corona-Auflagen seien Anmeldungen für die 2G-Veranstaltung unbedingt erforderlich. Die Verwaltung berichtete, dass neue Netze für das DFB-Minispielfeld bestellt worden seien. Sie würden voraussichtlich noch im Lauf des Jahres aufgehängt. Und für die Winterbeleuchtung habe man eine große Linde am Bahnhof sowie zwei Bäume gegenüber des Dorfgemeinschaftshauses ausgewählt. Montiert würden die Lichterketten wohl spätestens am 19. November.

Rose Eggert (CDU) und Uwe Rinkel (SPD) wurden für jeweils 20-jähriges ehrenamtliches Mitwirken im Rat vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund mit einer Silbernen Medaille ausgezeichnet. Walter Gerd Stubbe sprach Fahlbusch-Graber ihren Dank für 25 Jahre im Rat aus und Tobias Kluge für fünf Jahre als Gemeindedirektor. Verabschiedet wurden zudem einige aus dem Rat ausscheidende Politiker.

Von Ron Niebuhr