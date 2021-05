Bei Unfällen und Bränden zuerst vor Ort: Meinerser Brandschützer spricht über seine Einsätze

Samtgemeinde Meinersen

Die Feuerwehren der Samtgemeinde Meinersen rückten jetzt aktuell zu einem Bahneinsatz aus. „Das sind eher seltene Unfälle“, sagt Sven J. Mayer, Feuerwehrchef in der Samtgemeinde Meinersen „Es sind viel mehr die Verkehrsunfälle, die auf uns einprasseln – und dabei gibt es das gesamte Spektrum, das von verkohlten Leichen bis hin zu schwer Verletzten reicht.“ Traumatische Folgen, psychische Belastung – er beschreibt, wie die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehren mit solchen Eindrücken und Bildern umgehen.

Nach Eingang der Meldung ist die Art der Ereignisse klar

„Die Art der Ereignisse ist zumeist klar, nachdem die Meldung eingegangen ist“, erläutert er. Heiße es im Zuge der Alarmierung „Person vor Zug“, kann das laut Mayer auch jemand sein, der durch den Sog auf die Schienen gezogen wurde. „In solch einem Fall greifen wir auf Leute zurück, die man damit auch konfrontieren kann.“ Es gibt Mayer zufolge durchaus Kräfte, die nach Eingang der Meldung für sich entscheiden, das ist nichts für mich. Er findet, „das ist völlig in Ordnung“. Der Feuerwehrchef weiß: „Gehen diese Kräfte trotz eines mulmigen Gefühls nach vorn, kann das suboptimal für den Einsatz sein.“ Sagen sie dagegen „jawohl, das traue ich mir zu“, dann ist das okay. Trotzdem – rückt die Feuerwehr zum Brand oder Unfall aus, „bleibt die Mannschaft vorerst am Fahrzeug und der Einsatzleiter oder der Ortsbrandmeister prüfen die Situation“.

Anhand der Einsatzmeldung ist laut Mayer bereits klar, was auf die Feuerwehr zukommt. Trotzdem gibt es Einsätze, die auch hart gesottene Feuerwehrleute nicht vergessen können. Dann ist es laut Mayer durchaus möglich, einen Notfall-Seelsorger hinzuzuziehen. Genauso kann die Einsatzleitung auch eine „psychosoziale Notfallversorgung des DRK anfordern“. Mayer erinnert dabei auch an den Unfall einer Feuerwehrfrau. „Eine Kameradin verunglückte tödlich auf dem Weg zum Übungsdienst und ihre eigene Wehr wurde alarmiert.“ Das war dem Feuerwehrchef zufolge eine Situation, in der „wir diese Wehr wieder abbestellt haben“. Es war laut Mayer eine Entscheidung, die „bereits im Vorfeld die eigenen Leute geschützt hat“.

Sind Kinder dabei, dann geht es an die Substanz

Er beschreibt einen der – „auch für mich“ – furchtbarsten Einsätze im Jahr 2016. „Es war ein Brand – es war der Supergau.“ Gemeldet wurde laut Mayer ein Zimmerbrand, „auf dem Melder stand das Y für Menschenleben in Gefahr“, erinnert er sich. Er berichtet: „Ich war als Erster vor Ort, die Situation war unklar. Zwei Personen hatten sich auf das Dach geflüchtet, eine davon mit einem Baby auf dem Arm.“ Zwei Kinder waren laut Mayer noch im Gebäude. „Es waren Szenen, wie man sie sonst nur von der Feuerwehr-Schule kennt.“

Er erinnert sich, dass die alarmierten Kräfte auf diese belastende Situation völlig unvorbereitet trafen. Unter Gefährdung des eigenen Lebens retteten sie die Erwachsenen, das Baby und die Kinder. Dann folgte die schreckliche Nachricht – eines der Kinder verstarb im Rettungswagen. „Solch einen Einsatz vergisst man nicht“, sagt Mayer und er versichert: „Sind Kinder dabei, dann geht es an die Substanz, Kinder gelten als höchstes Schutzgut.“ Nach diesem Einsatz habe es Besprechungen mit allen beteiligten Kräften gegeben, „auch später in Einzelgesprächen“, erinnert er sich an die Zeit der Aufarbeitung. Und er sagt: „Bei einem Verkehrsunfall, da weiß man, was einen erwartet, aber nicht bei einem Brand-Einsatz, bei dem man hineingehen und Leute herausholen muss.“

Von Hilke Kottlick