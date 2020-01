Leiferde

Eine 26 Jahre alte Beifahrerin ist bei einem Autounfall bei Leiferde im Landkreis Gifhorn gestorben. Der ebenfalls 26 Jahre alte Fahrer des Unfallwagens – ein Ford Mondeo wurde eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Aus zunächst ungeklärter Ursache war er am Montagmorgen gegen 6.20 Uhr mit dem Wagen von der Bundesstraße 188 zwischen der Abfahrt Gilde und dem Leiferder Kreisel abgekommen und mit der Fahrerseite gegen einen Baum geprallt. Die Beifahrerin starb, der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Braunschweig gebracht. Beide Personen stammen aus Leiferde.

48 Feuerwehrleute im Einsatz

Laut Carsten Schaffhauser von der Pressestelle der Feuerwehr hatte es mehrere Anrufe bei der Leitstelle gegeben – mit verschiedenen Ortsangaben, so dass die Feuerwehr kurzzeitig wohl von zwei verschiedenen Unfällen ausgegangen war und auch Rettungskräfte aus Gifhorn alarmiert wurden. Neben den Wehren aus Meinersen und Ettenbüttel waren auch Feuerwehrleute aus Gifhorn und Neubokel vor Ort. Insgesamt kamen 48 Kräfte zum Einsatz.

Herz-Lungen-Wiederbelebung ohne Erfolg

Am Unfallort wurde der im Fahrzeug eingeklemmte Mann befreit, bei der Frau wurde sofort eine Herz-Lungen-Wiederbelebung eingeleitet. Ohne Erfolg. Ein angeblich von einem Zeugen im Unfallbereich gesehenen Fahrradfahrer fanden die Rettungskräfte trotz Einsatzes einer Wärmebildkamera allerdings nicht.

Die Bundesstraße wurde von der Polizei für rund anderthalb Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.

Von RND/lni