Baustart für den NP-Markt in Ohof rückt näher

Ohof

Nach gut fünfjähriger Planungszeit ist es jetzt wohl bald so weit, dass in Ohof der Startschuss für einen Niedrig-Preis-Markt (NP-Markt) fällt, der zur Edeka-Gruppe gehört. Unter der Bezeichnung „Nah und Gut“ öffnet dieser Einkaufsmarkt auf einem Grundstück zwischen der Bundesstraße 214 und dem Schwarzen Weg seine Pforten. Jan Heimsoth, Investor aus Verden, hat laut Thomas Spanuth, Bürgermeister in Meinersen, das Grundstück gekauft. „Zum Glück gehörte es der Gemeinde und war nicht im Privatbesitz“, freut sich Spanuth, dass es aus diesem Grund keine langen Verhandlungen gab.

Rückenrückhaltebecken soll Grundstück entwässern

War der erste Baggerbiss für den Mark der Edeka-Gruppe in Ohof eigentlich für das vorige Jahr geplant, so gibt es aber auch jetzt immer noch einiges zu tun, bevor es damit losgehen kann. „Wir müssen noch ein Regenrückhaltebecken bauen, um das Grundstück und den Schwarzen Weg zu entwässern“, informiert der Bürgermeister. Außerdem soll auf der B 214 Spanuth zufolge eine Hilfsabbiegespur entstehen, der Fußweg muss baulich angefasst und der Radweg dort soll verschwenkt werden. Weiterhin muss das Baugrundstück vor dem Start noch aufgefüllt werden. „Es liegt sehr tief“, nennt der Bürgermeister den Hintergrund.

Die Einfahrt des neues Marktes ist laut Spanuth geplant auf der rechten Seite des Schwarzen Weges nahe des Kriegerdenkmals. Von der Bundesstraße kommend, erreichen Abbieger den Markt „Nah und Gut“ nach etwa 50 Metern. Der Bebauungsplan ist auf der Zielgeraden: „Wir hoffen darauf, den Satzungsbeschluss im Februar fassen zu können“, blickt Spanuth auf weitere Schritte. Er zeigt sich optimistisch und setzt auf den „Baustart im Sommer“.

Gemeinde beteiligt sich mit sechsstelliger Summe

Der Markt entsteht in einer Größe von 800 Quadratmetern. Der Investor aus Verden baut seit gut 20 Jahren ähnliche Märkte und vermietet sie. Dabei arbeitet er häufig mit der Edeka-Gruppe zusammen. „Die Baupreise sind um 20 Prozent gestiegen“, weiß Spanuth. Trotzdem trage der Investor unter anderem die Kosten für die Erschließung und die Zufahrt. Aber auch die Gemeinde Meinersen ist mit im Boot. „Wir beteiligen uns mit einer sechsstelligen Summe“, so der Bürgermeister.

Mietvertrag für 15 Jahre Der Investor Jan Heimsoth aus Verden hatte es im Vorfeld mitgeteilt: Danach sehe das Konzept von Edeka für die neuen NP-Märkte als Nahversorger eine optisch ansprechende Gestaltung mit Glasfassade vor, der Mietvertrag werde langfristig für 15 Jahre geschlossen.

Und wenn in Ohof mit 720 auch eigentlich zu wenige Einwohner für den Bau eines lukrativen NP-Marktes leben, so hätten Prüfungen von Edeka ergeben, dass die Lage an der Bundesstraße, die Nähe des Bahnhofs und die umliegenden Orte ohne Einkaufsmöglichkeit für diesen Standort eines NP-Marktes am Schwarzen Weg in Ohof sprechen, nennt Spanuth Argumente für diese Investition.

Von Hilke Kottlick