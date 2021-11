Meinersen

Für Busse und Eltern-Taxen endet bald die Fahrt durch die Wiesen zum Schulzentrum Meinersen per Einbahnstraßen-Regelung: Der Busbahnhof ist fast fertig. Nach dem Ende der Winterferien sollen dort die Busse wieder Vorfahrt haben. Der Bau des Millionenprojektes nähert sich seinem Abschluss. Bereits am 10. Januar, dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien, sollen dort die Busse wieder Vorfahrt haben.

Laut Tiefbau-Ingenieur Hartmut Hoefer aus dem Bauamt der Samtgemeindeverwaltung könnte es allerdings ein kleines Problem mit der letzten Asphalt-Schicht geben. Um sie aufzutragen, sollte es weder frieren noch schneien. Temperaturen um mindestens fünf Grad plus sind laut Hoefer wünschenswert. Ist es zu kalt, könnte der Asphalt reißen. Dann müsste das Auftragen dieser Schicht auf wärmere Zeit verschoben und der Busbahnhof dafür erneut für wenige Tage gesperrt werden. Aber egal wie das Wetter wird – die Fahrpläne für die Busse gelten nach den Weihnachtsferien und der Busbahnhof kann laut Hoefer auch ohne die letzte dünne Asphalt-Schicht befahren werden.

Zur Galerie Nach den Weihnachtsferien rollen die Busse. Die AZ hat sich auf der Baustelle umgesehen und zeigt einen Plan, wie der fertige Busbahnhof aussehen soll.

Schülerinnen und Schüler kommen sicherer zur Schule

Während der Sommerferien war der Startschuss für die Bauarbeiten am Busbahnhof gefallen. Vom alten Pflaster blieb nichts übrig – alles musste raus, alles kam raus. Grund für die Sanierung waren unter anderem die Gefahren für die Schülerinnen und Schüler beim Überqueren der Fahrbahn, um die Bussteige zu erreichen. Dort warteten sie zudem ungeschützt im Regen stehend. Kamen die Busse, gab es für manche Schülerin und für so manchen Schüler mit Handicap außerdem Probleme beim Ein- und Aussteigen – die Bussteige waren nicht barrierefrei angelegt.

Das alles – und noch viel mehr – soll sich jetzt ändern. Nach den Weihnachtsferien warten die Schülerinnen und Schüler fortan an sechs im Sägezahn-Prinzip am Rande des Bahnhofs angelegten Bussteigen. Damit muss niemand mehr die Fahrbahn queren. Dort, wo die alten Bussteige angelegt waren, soll künftig eine Grünfläche das Niederschlagswasser aufnehmen. An den neuen barrierefreien Bussteigen sorgen zudem Wartehäuschen für trockenen Aufenthalt. Der Geh-Radweg von der Landesstraße 414 aus ist jetzt zweieinhalb Meter breit, für die Lehrerinnen und Lehrer ließ die Samtgemeinde Meinersen Parkplätze bauen. Und auch an einen Fahrradabstellplatz mit zehn Bügeln hat sie gedacht.

Gut eine Million Euro war für das Projekt veranschlagt, Eigenleistung in Höhe von 200 000 Euro war angedacht, Förderzusagen vom Land sollte es in Höhe von gut 700 000 Euro geben, der Regionalverband Braunschweig sei mit 119 000 Euro mit im Boot, hieß es bei Baubeginn. „Die Schlussrechnung steht jetzt aber noch aus“, teilte Bauamts-Chef Tobias Kluge mit.

Zur Rushhour: Große Gefahr für Schüler Rund 1500 Schülerinnen und Schüler besuchen das Schulzentrum in Meinersen. Um das Gros zu befördern, fahren mitunter zeitgleich fünf Busse den Busbahnhof an. Gerade zur Rushhour – wenn mehrere Busse gleichzeitig rangierten – war die Gefahr für die Schüler akut. Am neuen Busbahnhof muss künftig keine Schülerin und kein Schüler mehr die Fahrbahn queren, um zur Schule oder zum Bus zu kommen – die neuen barrierefreien Bussteige sind im Sägezahnprinzip an der Außenseite des Busbahnhofs angelegt.

Unmut über Einbahnstraßen-Regelung legt sich schnell

Mit Einweihung des neuen Busbahnhofs endete die Einbahnstraßenregelung für Busse und Eltern-Taxen. Sie waren auf geteerten Landstraßen durch die Wiesen an der Biogas-Anlage vor Seershausen und von Ahnsen kommend am Waldbad vorbei zur Schule geführt worden. Das hatte anfangs für Unmut und Verwirrung gesorgt. Der Ärger legte sich laut Ordnungsamts-Chef Steffen Weichsler schnell und die neuen Regelungen wurden zur Gewohnheit. Und auch mit den Trecker-Fahrern, die im Herbst in großer Zahl ihre Maisernte zur Biogas-Anlage fuhren und dabei häufig auf engen Wiesenwegen auf Schulbusse und Autos trafen, gab es laut Weichsler keinerlei Probleme.

Von Hilke Kottlick