Hillerse

Der Bauausschuss der Gemeinde Hillerse stellte nun grundsätzlich die Weichen, um eine Sanierung des Wirtschaftsweges Didderser Weg anzugehen. Einstimmig sprachen sich die Politiker dafür aus, eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300 000 Euro in den Haushalt einzustellen. Zum Tragen kommen soll diese allerdings nur, wenn es Fördermittel für das Projekt gibt. Die Verwaltung erhielt einen Prüfauftrag.

Das Vorhaben Didderser Weg war finanziell der dickste Brocken auf der Tagesordnung. Erklärtes Ziel war dabei zwar eine Verbesserung des Zustandes des Weges, jedoch sollen weitere Schritte wie der Objektbeschluss und die Umsetzung der Maßnahme nur mit entsprechender Förderkulisse erfolgen. Ebenfalls um den Didderser Weg ging es dann auch noch in zwei weiteren Tagesordnungspunkten. Einerseits soll durch eine Bodenuntersuchung für die ersten 50 Meter von Volkse aus kommend geprüft werden, ob ein Vollausbau oder eine Sanierung in Frage kommen – die Kosten sollen gegenübergestellt werden. Weiterhin ging es dann in einem Antrag um die Frage, den Weg umzubenennen in Hähnchenschnellweg – so heißt die Strecke im Volksmund. Dabei war man sich aber schnell einig, dass das zwar einerseits schön wäre, aber andererseits zur Verwirrung beitragen würde – etwa für die Post. Deshalb soll unter die Straßenschilder ein entsprechendes Zusatzschild mit Erläuterungen kommen. Diese Empfehlungen ergingen ebenso einstimmig wie auch alle weiteren Beschlussempfehlungen der Sitzung.

Radweg auf Platz drei der Prioritätenliste

Grünes Licht gab es dann auch für 2500 Euro im Haushalt für neue Bepflanzungen und Begrünungen verschiedener Standorte. Man sprach sich zudem dafür aus, die Bürger vorab zu beteiligen. Schließlich ging es um den Radweg zwischen Didderse und Hillerse. „Er steht auf der Prioritätenliste des Landkreises auf Platz drei“, erläuterte Daniel Buhr, stellvertretender Bauamtsleiter. Damit sei mit einem Beginn der Planung im kommenden Jahr zu rechnen. Für die Ausschussmitglieder grundsätzlich erfreulich, doch möchten sie, dass die Streckenführung von Hillerse an der Kreisstraße 47 bis zum Hillerser Holz nicht auf der Südseite, sondern auf der Nordseite geplant wird. Die Verwaltung soll entsprechend beim Landkreis darauf hinwirken.

Ein parkähnliche Beleuchtung auf der Streuobstwiese zu installieren, ist hingegen vom Tisch. Die Anträge dazu wurden zurückgezogen, denn: „Unsere verwaltungsseitige Vorprüfung hat ergeben, dass es sich um eine Ausgleichsfläche handelt. Daher ist eine Beleuchtung dort planungsrechtlich nicht umsetzbar“, erläuterte Buhr dem Ausschuss.

Von Chris Niebuhr