Ohof

Bahnpendler müssen sich beim Ein- und Aussteigen am Bahnhof Meinersen in Ohof auf Bauarbeiten einstellen. Die Deutsche Bahn wird dort nicht nur die Bahnsteige barrierefrei ausbauen. Es gibt noch mehr zu tun. Deswegen dürften die Arbeiten auch bis spät in den Herbst andauern.

Als würde in einer fernen Zentrale jemand aufpassen: Gerade tritt DB-Bahnhofsmanager Tobias Festerling mit Detlef Tanke und Thomas Spanuth an den Rand des Bahnsteigs, um die anstehende Veränderung zu zeigen, da kommt schon aus dem Lautsprecher die Durchsage „Achtung Zugverkehr, bitte halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante“. Ein Zug jedoch kommt gerade nicht, es sind noch rund 40 Minuten, bis der Enno nach Hannover dort halten wird. Und so kann Festerling dem Verbandsvorsteher Tanke vom Regionalverband und dem Bürgermeister Spanuth anschaulich verdeutlichen, in welcher Höhe der Bahnsteig künftig liegen wird.

Zur Galerie Barrierefreiheit für den Bahnhof Meinersen in Ohof: In diesem Jahr baut die Deutsche Bahn die Anlage für 2,2 Millionen Euro um. Es wird unter anderem höhere Bahnsteige und neue Anzeigen geben.

Zurzeit hätten die Bahnsteige in Ohof eine Höhe von 55 Zentimetern. Das reicht nicht für Barrierefreiheit. Damit Rollstuhlfahrer, Senioren mit Rolllator, Muttis mit Kinderwagen und Radfahrer ebenerdig vom Bahnsteig über die Rampe in den Zug rollen können, muss der Bahnsteig 76 Zentimeter hoch sein.

Vom Bahnsteig 1 führt ein direkter gepflasterter Weg zur Bushaltestelle gleich hinter der Lärmschutzwand. Allerdings gibt es zwischen Weg und Haltestellen-Wartefläche einen etwa zehn Zentimeter hohen Bord. Rollstuhlfahrer müssten erst einmal in anderer Richtung um eine Lärmschutzwand herum, um vom Bahnsteig den Niederflurbus zu erreichen. Auch das soll ab Herbst Geschichte sein, versichert Festerling.

Enno: Zusätzliche Fahrt am Morgen ab Dezember Pendler von Hannover nach Wolfsburg können sich freuen: Vom Fahrplanwechsel am 12. Dezember an gibt es montags bis freitags eine zusätzliche Fahrt beim Enno um 6:05 Uhr ab Hannover. Das teilt der Regionalverband mit, der die Kosten für diese Fahrt in Höhe von rund 85 000 Euro jährlich aus Mitteln des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes finanziert. Mit dieser zusätzlichen Fahrt biete der Regionalverband den Pendlern aus der Landeshauptstadt sowie dem Landkreis Gifhorn im Berufsverkehr eine gute Alternative zum Auto, was dazu beitrage, den Individualverkehr nach Wolfsburg zu reduzieren.

„Wir bemühen uns, gerade was Barrierefreiheit angeht, mehr zu machen“, sagt Festerling. Aber auch Beleuchtung, die sogenannte Dynamische Schriftanzeige, Mülleimer und Wartebereiche will die Bahn erneuern. Baubeginn soll noch im Mai sein, die Fertigstellung ist für November angestrebt. Der Verkehr werde während der Bauarbeiten weitgehend normal laufen. „Die Zugänglichkeit wird sicher gestellt, so dass wir während des Betriebs bauen.“

Aus „Meinersen“ wird „Meinersen-Ohof“ Wenn Fremde im beschaulichen Ohof aus dem Zug steigen, wunderten sie sich über die Abgeschiedenheit von Meinersen, sagen Bürgermeister Thomas Spanuth und Regionalverbands-Vorsteher Detlef Tanke. Deshalb ist geplant, den Bahnhof in „Meinersen-Ohof“ umzubenennen, um Besuchern klar zu machen, dass sie sich in einem Ortsteil von Meinersen befinden. Für die Bahn sei das mit erheblichem Aufwand verbunden, sagt DB-Bahnhofsmanager Tobias Festerling. Denn es sei nicht allein damit getan, die Schilder am Bahnsteig auszutauschen. Die gesamte Infrastruktur bis hin zu Fahrplänen und Fahrdienstleitung sei anzupassen.

2,2 Millionen Euro kostet das, sagt Tanke. Den größten Teil zahle dabei der Bund aus seinem Zukunftsinvestitionsprogramm. Das Land Niedersachsen trage 100 000 Euro bei, der für den Nahverkehr in der Region zuständige Regionalverband lege 33 000 Euro dazu.

Spanuth freut sich, dass am Bahnhof in Ohof etwas passiert. „Wir merken, dass der Zulauf zunimmt“, sagt er über die Nutzung. Die Gemeinde habe in den vergangenen zehn Jahren den Bestand an Auto-Stellplätzen auf 200 aufgestockt – „die in normalen Zeiten auch ausgelastet sind“.

Von Dirk Reitmeister