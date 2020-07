Leiferde

Die Weiche gestellt hat der Gemeinderat in Leiferde in seiner jüngsten Sitzung für die Erweiterung des Park-and-Ride-Platzes am Bahnhof. Doch ob grünes Licht kommt, hängt jetzt vom Artenschutz ab. Denn auf dem Gelände ist die Zauneidechse gesichtet worden.

Das Gremium einigte sich am Donnerstagabend auf einen Entwurf, der am Ende insgesamt 167 Parkplätze nördlich der Bahnstrecke vorsieht, teilte Gemeindedirektor Tobias Kluge auf AZ-Nachfrage mit. Außerdem soll die Gemeinde bis spätestens 31. August Zuschüsse beantragen: 75 Prozent von der Landesnahverkehrsgesellschaft und 12,5 Prozent vom Regionalverband Braunschweig. Doch der Gemeinderat wird sich noch weiter mit dem Thema befassen müssen, so Kluge.

Nahverkehr stärken: Die Gemeinde Leiferde will den Park-and-Ride-Platz erweitern, damit noch mehr Pendler auf den Enno umsteigen können. Doch jetzt ist auf dem Gelände eine Zauneidechse gesichtet worden. Quelle: Sebastian Preuß

Denn auf dem Gelände sei die Zauneidechse gesichtet worden. „Jetzt läuft eine Kartierung.“ Deren Ergebnis soll gegen Ende des Jahres vorliegen. Die Befürchtung: Umfangreiche Maßnahmen zum Schutz des seltenen Tieres könnten das Bauprojekt unwirtschaftlich machen. Darüber werde der Rat dann nochmal sprechen müssen.

Ein weiteres Thema in der Sitzung war der Geh- und Radweg an der Volkser Straße im Bereich der im Bau befindlichen Kindertagesstätte. Ursprünglich auf vier Meter ausgelegt, soll er 3,50 Meter (zwei Meter Radweg, 1,50 Meter Gehweg) breit werden, um zwischen ihm und den Parkbuchten noch Rasenpflaster zu ermöglichen. Dennoch soll der Radweg in beide Richtungen befahrbar bleiben.

Weitere Straßenlampen beschlossen

Beschlossen hat der Gemeinderat die Installation einer zusätzlichen Straßenbeleuchtung am Verbindungsweg Bahnhofstraße-Gnesener Straße, dem sogenannten Heimatstieg, und einer zusätzlichen Straßenbeleuchtung in der Straße Hegdfeld. Darüber hinaus hat der Gemeinderat zwei Relaxliegen und einen Schachtisch für den Mehrgenerationenspielplatz beschlossen.

Kluge teilte darüber hinaus mit, dass der Aufstellungsbeschluss zum Gewerbegebioet Zum Wohlenberg II gefasst sei und Ampeln in der Gemeinde ein akustisches Signal für Blinde erhalten sollen.

Von der Tagesordnung geflogen

Die Anzahl der Wohneinheiten auf 24 beschränken: Diesen Antrag von SPD und Bündnis 90/Die Grünen zum Bebauungsplan Mühlenberg IV verwies der Gemeinderat zurück in den Fachausschuss. Auch zur Erneuerung des Geh- und Radwegs an der Bahnhofsstraße gab es noch keinen Beschluss: Den Tagesordnungspunkt hat der Gemeinderat abgesetzt, weil wegen der Corona-Krise noch keine Verkehrsschau stattgefunden hatte. Ebenfalls von der Tagesordnung geflogen: die Errichtung von zwei Ladesäulen. Laut Kluge gibt es weitere Standortvorschläge, nur sei mit den Grundstückseigentümern noch nicht gesprochen worden.

Von Dirk Reitmeister